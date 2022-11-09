《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平要求全面加強練兵備戰

《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



聚合力促消費擴內需，夯實經濟「壓艙石」

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消費對經濟具有持久拉動力，是保持經濟平穩增長的「壓艙石」。專家表示，當前中國擴大消費

還有較大提升空間，只有國內消費有力擴張，國內的供需雙側循環才會暢通和互促，經濟結構才

會比較健康。



上交所：推動提高央企上市公司質量

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近日，上交所分別與航空工業、航天科工、中國華電簽署戰略合作協議。根據協議，上交所將與

三家央企集團在擬上市公司培育、重組上市、市場融資、投資者關係等方面深化合作。



銀行積極增厚資本「安全墊」

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近期，商業銀行融資「補血」動作頻頻。業內專家認為，隨著資本補充渠道逐步多元化，商業銀

行尤其是中小銀行資本補充壓力得到緩解。不過，為進一步支持實體經濟，提升信貸投放能力，

商業銀行對資本補充的需求依然較大。





《上海證券報》



習近平：全面加強練兵備戰

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國家主席習近平８日視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全

面加強練兵備戰的鮮明態度。他強調，全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快

提高打贏能力，有效履行新時代的使命任務。



ＲＣＥＰ遇見進博會，為企業創造更多機遇

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今年是ＲＣＥＰ生效「元年」，成員國包括東盟１０國與中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭。今

年進博會的一大亮點是ＲＣＥＰ成員國均有企業參展。受訪的ＲＣＥＰ成員國企業紛紛表示，進

博會的溢出效應下，企業的產業鏈供應鏈更加順暢。



上交所與央企雙向賦能，打造央企綜合服務示範模板

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近日，上交所分別與航空工業、航天科工、中國華電簽署戰略合作協議。此次合作既是中央企業

積極利用資本市場實現高質量發展，提升科技創新水平的重要行動，也是上交所落實創新驅動發

展戰略的重要舉措。





《證券時報》



上交所：努力成為支持央企改革發展主戰場

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近日，上交所與航空工業、航天科工和中國華電３家央企集團簽署戰略合作協議。根據協議，上

交所將與３家央企集團在擬上市公司培育、重組上市、市場融資等方面深化合作，推動提升央企

上市公司核心競爭力和市場影響力。



擴消費，購物節仍是良機

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一年一度的「雙１１」購物節來臨，社交媒體陸續出現優惠打折信息。今年消費增長乏力，商家

更該重視購物節的促銷作用，珍惜購物季節的銷售機會，起到擴消費穩增長的作用。



堅持房住不炒，租購並舉住房制度加速建立

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近日，住建部召開會議，要求夯實安居，從好房子到好小區，從好小區到好社區，進而把城市規

劃好、建設好、治理好。業內人士認為，新時期住房工作的頂層思路非常清晰，即「房住不炒」

和「租購並舉」。（ｌｃ）

