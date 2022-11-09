《中國要聞》解振華：中國積極參與全球氣候治理的決心和立場不變

《經濟通通訊社９日專訊》聯合國氣候變化大會在埃及舉行，與會的中國氣候變化事務特使

解振華表示，中共二十大進一步堅定中方走綠色發展道路的決心，中方堅定落實碳達峰碳中和目

標願景、積極參與全球氣候治理的決心和立場不會後退，更不會改變。他並呼籲發達國家應盡快

兌現１０００億美元承諾，並提出適應資金翻倍路線圖。

上屆和今屆的聯合國氣候變化大會主辦國－－英國和埃及委託撰寫報告，指出在２０３０年

前，除中國以外的新興市場和發展中國家，每年合共將需要２﹒４萬億美元，才能落實減排、應

對氣候變化的破壞及修復生態等開支。其中１萬億美元來自富裕國家和開發銀行等，其餘來自公

帑和私人市場，認為富裕國家作出投資符合公義和自身利益，因為他們現在與過往的高排放量都

嚴重衝擊環境。

報告又指，目前有關融資金額只有約５億美元，內部和外部市場的份額將需要有最大增幅，

開發銀行的部分就要上升達２倍，優惠貸款亦要增加，因此多邊開發銀行必須向各國提供獲得可

負擔、可持續的貸款，才能吸引外界投資有關項目。呼籲發達國家在２０２５年前，將每年的低

息貸款和援助金額，從現時３００億美元倍增至６００億美元。（ｃｔ）

