《股林淘金－林家亨》中電（０２）電費升幅低於全球，港人免一劫

《股林淘金》由於國際燃料價格仍受俄鳥戰事引發的能源危機影響，以及新冠肺炎疫情衝擊

全球經濟和物流鏈，國際能源價格於過去一年多持續上升，全球燃料供應緊張，一般百姓的生活

開支大受其影響。幸運地，香港相比國外其他地方已經優勝很多，香港能夠透過國家的天然氣管

獲得能源，及價格相對便宜的核能，及中電（００００２）亦採用多元化燃料組合，包括煤及可

再生能源等等，成功減低市場波動帶來的影響。自２０２１年初布蘭特原油價格飆升約６５％，

全球的住戶電費亦受到嚴重影響，平均錄得４４％至１０２％增幅，可是從２０２２年１月至

１１月，中電的「燃料調整費」由每度電３８﹒６仙上升至５４﹒８仙，累計升幅只有

４１﹒９％，平均淨電價由每度電１２８﹒９仙上升至每度電１４５﹒１仙，升幅僅為１３％。

可見中電的策略非常有效，成功為九龍及新界的用電居民穩定了電價，值得一讚。當然，更要嘉

許的便是早年建立大亞灣核電廠的政策推動者，沒有他們的高瞻遠矚，今天的港人也不能享受到

低廉的能源價格了。

中華電力是受政府的《香港氣候行動藍圖２０５０》新措施，預期未來將會進一步提升本地

燃氣發電的基建設施，減少碳足跡。未來的ＰＢ將會有所提高，現時價格亦處於多年來的低位，

值得保守的投資者在波動市況時吸納，或作為自己投資組合中避險的良好目標股份。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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