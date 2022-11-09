《投資智慧－鄧聲興》贛鋒鋰業（１７７２）受惠新能源車強勁需求

《投資智慧》２０２２年９月全球新能源車單月註冊量同比上漲５１％，首次突破１００萬

輛達到１０４﹒０２萬輛。從地區上看，中國６３﹒６萬輛超過半數，韓國１﹒７萬輛、日本

１﹒３萬輛、澳洲８０００輛，各國新能源車銷售均創下新的記錄。在新能源汽車的強勁需求之

下，動力電池、上游材料、鋰電設備等將持續展現投資機會。看好贛鋒鋰業（０１７７２）。



集團公布９月止第三季度報告，實現營業收入１３１﹒６８億人民幣，按年增加

３４０﹒５％；錄得歸屬股東淨利潤７５﹒４１億元，增長６１４﹒１％；每股收益３﹒７５元

。今年首三季度，累計營業收入２７６﹒１２億元，增加２９１﹒５％；錄得淨利潤

１４７﹒９５億元，增長４９８﹒３％，每股收益７﹒３５元。業績表現十分出色，主要得益於

市場對鋰鹽產品需求持續增長，鋰鹽產品價格維持在較高水平。今年三季度，工業級碳酸鋰均價

５１﹒５６萬元╱噸，環比增長９﹒３９％；電池級碳酸鋰均價５３﹒８７萬元╱噸，環比增長

９﹒３４％；氫氧化鋰均價５１﹒４１萬元╱噸，環比增長４﹒７３％。與此同時，集團產能不

斷擴張，產能利用率亦不斷提升。期內，集團將江西新餘高新技術產業開發區的年產５ＧＷｈ新

型鋰電池項目建設規模，提高到年產１０ＧＷｈ；在重慶兩江新區的年產１０ＧＷｈ新型鋰電池

科技產業園及先進電池研究院項目建設規模提高到年產２０ＧＷｈ；投資建設年產６ＧＷｈ新型

鋰電池生產項目和年產２０億隻小型聚合物鋰電池項目。此外，集團亦收購Ｌｉｔｈｅａ公司，

持股比例達１００％。該項目目前規劃為一期年產３萬噸碳酸鋰的產能，視項目所在地自然資源

情況可擴建至年產５萬噸。



隨著集團強化資源優勢鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，加上重視戰略合作，

持續完善產業鏈布局，全年業績表現值得投資者關注。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



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