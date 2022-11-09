《拆局麒想－林嘉麒》「第二支箭」救內房，投資市場暫受落

《拆局麒想》內房融資問題一直未解決，近日中國銀行間市場交易商協會於１１月８日網站

公布為落實穩經濟一攬子政策措施，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（「

第二支箭」），支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。人民銀行一直以「三支箭」政策

組合，協助民企融資。第一支箭是增加民企的信貸，特別是小微企業的信貸；第二支箭是設立民

企債券融資支持工具，以支持民企發債；第三支箭則是研究設立民企股權融資支持工具。



分析內房情況，傳統的「三支箭」已行不通。單靠民間力量，增加民企信貸、債券支持，或

股權融資工具等。所以，今次「第二支箭」是由人民銀行再貸款提供資金支援，按照市場化、法

治原則，擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支援民營企業發債融資。做

法是由央行牽頭，設立一個市場制度。事實上，中央早於８月時出手協助「示範企業」擔保內房

發債，結果出現旭輝（００８８４）宣布無法與債權人達成延遲還款方案，且暫停支付境外債本

利，並尋求境外債務解決方案，當時更指行業融資愈趨困難，公司現金流惡化程度超出預期，還

記得８月半年業績財報指公司有現金及銀行結存約３１１億元人民幣。連「示範企業」也出現問

題，情況可說是慘不忍睹。今次交易商協會預計可支援約２５００億元人民幣民營企業債券融資

，巧合此金額部分彌補第四季內房３６００億元人民幣債務到期。整體金額當然不夠，但協會已

表示後續可視情況進一步擴容。



有統計指，目前房地產行業出險房企數量已達５２家，佔比２０２１年行業銷售額達２８％

，房企出險規模創歷史新高。疊加過去半年中政府通過信用保護工具和中債信用增信擔保工具支

持部分示範性房企融資，本次進一步強調支持民營房企發債融資，可預計後續政策在支持房企數

量和融資額度上都將進一步擴圍擴容。值得留意的是，內房目前至明年年底，債務到期總額達

２９２０億美元。可留意的是，２０２３年全年到期總額為２３８０億美元，較今年全年要少約

２５％，更低於２０２１年３８１０億美元的峰值。假如今明兩年的難關過了，未來情況的確會

好點。今次央行直接再貸款提供資金支持，比銀行的市場化資金更有增信效果，從而改善民企未

來在市場融資的能力。



佛家有個故事，佛陀指，第一支箭我們不容易躲開，但是，我們可以不接受第二支箭。當生

命遇上壞事，像被一支箭射中一樣！如果對負面事件做回應時，則會中了佛陀所說的「第二支箭

」。內房這個故事，我們躲不開債務違約的困境（「第一枝箭」），如果市場對今次交易商協會

的「第二支箭」有負面回應，情況只會更差。以今日（９日）的內房表現相信投資市場接受了，

也解釋了內房股價造好的原因。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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