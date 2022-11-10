《運籌帷幄－梁業豪》留意升浪中第二個回吐市的發展

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和向淡。由上周一（３１日）見底回升，至本周一（７日）開始進行整固，本欄至今對港股

大市的整體走向預測可謂完全正確。至今反彈浪的運行時間為５個交易日，為自５月２０日以來

所僅見；由此可見，當前回升的勢頭不容被輕視。須注意的，為於５個交易日內，市況曾經出現

過短暫的回吐。因此，回吐市起點恒指１５８６７可被視為短期初步支持位，回吐市終點

１５３０２則為不容有失的短期重要支持位。

日線圖上，５個主要技術分析指標均屬利好，但ＲＳＩ有勢跌回其５天平均線之下，代表好

友急須入市再攻。最新一個回吐市已經運行了兩個交易日，時間上已經足夠；若今天（１０日）

不見市況顯著回升，短線投機者須研究繼續退守低位，耐心等候下一個入市圖利的良機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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