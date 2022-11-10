《缸邊隨筆－石鏡泉》今晚的美ＣＰＩ

《缸邊隨筆》今晚（１０日）美ＣＰＩ是升還是跌？筆者買跌。原因？筆者在今年４月１９

日、７月１５日、８月１２日，都曾為文論美通脹及加息能否遏今次的美通脹。



４月１９日文謂：



投資者十分關心高通脹，因為通脹愈高，就要多加息來遏通脹，果真？



首先要弄清楚通脹的組成，看過，才好結論加息是否可以遏通脹，先看美國的，美國消費物

價指數的組成。佔比最重的是房屋為４２﹒４％，次為交通佔比１８﹒２％，第三是食品與飲品

佔比１４﹒３％，三者合上來已是逾７４﹒９％。



問題來了，加息，會否使住、食、行這三者遏得下去？



美國ＣＰＩ的組成是怎樣升的呢？衣服鞋履基本無乜點升，升得最急的是醫療費用和教育及

通訊。



問題又來了，加息，會否使醫療費用、教育及通訊費用下降？



再細拆分教育費用，原來大專學費升幅是最勁。



問題又來，加息，會否減下學費？



如上述三個問題的答案都是否的話，你話有腦的美儲局官員會否為加息也遏不了的通脹板塊

去大加息？



＊美政治加息 決策會出錯＊



結果是美儲局官員腦洞大開，大加息，筆者看錯？



６月美ＣＰＩ升至９﹒１％，筆者於７月１５日為文指：《美９﹒１％ ＣＰＩ是頂？》。

市場當時看美ＣＰＩ會升逾雙位數，筆者則謂９﹒１％是頂，是因為看到推動美通脹的兩大推手

，房價、租金與車價都已有價跌之象。



跟著７月的美ＣＰＩ回至８﹒５％，但美儲局仍謂要加、加、加，美儲局口大，他可以續鷹

叫，但可以是哀鳴。因為，近月美房價、租金、車價均不只跌，而是崩了。



如今次美ＣＰＩ回見７字位，美儲局仍可鷹嗎？加得快、多，不一定是好世界，美儲局可能

要又抹黑自己了。



可以挽回美儲局面子的，是食物通脹停不了。但這個應不是在核心通脹之內，是在食物與能

源的名義通脹的。美儲局又要搬龍門，不再看核心通脹了嗎？



當以息遏通脹是不依經濟及供需關係來做決定，而是以政治為依歸，要剪世界羊毛來供養美

國時，加息決策是會出錯，並帶來反效果。你美國債息的上升，所帶來的利息增加的壓力，美財

政能承受得了嗎？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

