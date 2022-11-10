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10/11/2022 17:41

《台股攻略－黃振宇》電子及金融股回吐，台積電險守４００元關

　　《台股攻略》台股今日（１０日）表現受壓，電子及金融股回吐，加權指數最多跌１７５點
。貨運三雄靠穩，生物科技股相對抗跌，指數最終收１３５０４點，跌１３５點，成交金額縮減
至新台幣１９０８億元，三大法人合計淨賣出新台幣６０﹒１５億元，外資終止連續三日淨買入
記錄。
　　台積電險守新台幣４００元關口，跌２﹒２８％，收新台幣４０７﹒５元，市值下滑至新台
幣１０﹒５６兆元；鴻海考驗百元關口，收新台幣１００﹒５元，跌２％；聯發科逆市上揚，收
新台幣６６０元，升１﹒５％；聯詠升１﹒８％，聯電、大立光、欣興及矽力均升０﹒５％至
１﹒４％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海升３％，長榮升１﹒７％，陽明跌０﹒３％。航空雙雄
則回調，華航跌２﹒５％，長榮航跌０﹒２％。此外，散裝航運的台驊投控、四維航及中櫃均跌
超過１％。金融股同步回吐，富邦金、國泰金、兆豐金、開發金及永豐金等均跌１％至２％。智
擎旗下胰腺癌一線用藥解盲報捷，預計最快在明年初向美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）提出藥證
申請，消息刺激股價漲停，收新台幣１１２﹒５元。其他生物科技股同步獲資金追捧，佰研及明
達醫漲停，益得升６﹒９％，雙美升５﹒９％，達亞、中化生、東洋及泰博均升１％至２％。受
惠於太陽能業務發展，中美晶日前公告１０月合併營收新台幣７４﹒２億元，月增３％，年增
２５﹒８％，寫下單月歷史次高的紀錄，而旗下矽晶圓大廠環球晶公布１０月收入達新台幣
６２﹒９億元，按年增２６﹒８％，創下了歷史新高紀錄，兩企股價分別升３﹒５％及５﹒５％

　　市場觀望美國將公布通脹數據，投資需密切關注該數據將影響美聯儲局往後的加息政策。現
階段建議投資者可趁回調時分注買入股份，選擇布局業績良好的電子股及受惠新能源汽車等政策
的相關股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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