《窩輪豪情－梁業豪》無論是超短線或短線投機，均應適量走位

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜

合企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為俄鋁

（００４８６）、建設銀行（００９３９）與碧桂園（０２００７），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選蔚來（０９８６６）、比亞迪股份（０１２１１）與阿里巴巴（０９９８８）。

如果有聽取筆者的建議，各位短線投機者已經最少兩個交易日沒持有指數牛證圖利了。不錯

，我們應該看好港股短中期後市，但作為超短線投機者，必須多作走位，特別是早前累積了很大

的升幅，現正處於回吐期的時候。本來，作為短線投機者，是可以繼續持有指數牛證看升的。但

鑑於現時恒指２０天年度化歷史波幅高企於４５厘附近，市況的波動幅度可以很大，市勢亦可能

會突然逆轉，持貨不走位是非常吃虧的。至於用作走位的注碼，則可以是三分一、一半、三分二

或全部已動用的資金，視乎各位的進取程度而定。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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