《談國論企－黎偉成》通脹１０月份隨食品燃料價再跌

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年１０月份環比止升再跌，乃因鮮菜跌

價和鮮果等價升勢放緩，抵銷以豬肉為主的肉禽漲價對食品煙酒分類指數的相當部分壓力，而交

通工具燃料價格由升轉跌，亦造成良性的影響。消費性商品價格堅挺，屬良性結構性經濟新變化

。加上工業生產者出廠價格ＰＰＩ升轉跌，通貨壓力放緩有利央行更放手調整貨幣政策支持經濟

。國務院常務會議連月力擴有效需求的政策，料國民經濟穩步恢復。



＊果菜價格回穩跌抵銷豬肉漲價之壓＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年１０月份達２﹒１％，比９月

份所增的２﹒８％，環比回落０﹒７個百分點，並返回到４、５月份曾視為疫後的水平。特別是

新冠肺疫近期仍出現疫情散發多發之況，對通脹未有造成較大壓力，因中央和國務院一直堅持高

效統籌疫情防控和穩中求進工作總基調，確保經濟社會能延續恢復態勢的同時，工、商、農業生

產和供應基本滿足市場需求，使通貨價格終於受控，實體經濟確有望轉穩和逐步回復到穩中有進

的軌道。

尤其是ＰＰＩ於１０月份同比下跌１﹒３％，而９月份的升幅收窄至僅０﹒９％，為自

２０２１年１１月份以來的１２連跌，加上ＣＰＩ於１０月由上月環比升轉跌，皆屬佳兆。

先談對ＣＰＩ有十分重大影響的（甲）食品煙酒類的最新發展，分類指數２０２２年１０月

份同比增長５﹒２％，比９月份的升幅６﹒３％環比回落１﹒１個百分點，（一）非禽肉的其他

主要食品，有多個項目反覆回落或轉穩，尤其是（１）鮮菜分類指數於是月份同比下跌８﹒１％

，明顯扭轉９月份仍大幅上升１２﹒１％之態，對ＣＰＩ影響則由９月份的上升０﹒２５個百分

點轉為減少０﹒１９個百分點的效應，是為最明顯的利好影響。（２）鮮果分類指數於１０月份

同比增長雖達１２﹒６％，相對於９月份所增１７﹒８％則少增５﹒２個百分點，對ＣＰＩ影響

由上月的上升０﹒３１個百分點降為０﹒２３個百分點。

二者皆受到天氣和季節性的影響，曾持續明顯走高，現時之回穩和回落，反映出天氣復常，

問題是鮮果回復正常供應需時。

餘者有升有跌，其中（３）？類升１１﹒８％和環比高４﹒５個百分點，對ＣＰＩ影響由上

月之升０﹒０５個百分點調為升０﹒０８個百分點，壓力不太大。（４）糧食分類指數增幅持平

於上月份的３﹒６％，對ＣＰＩ影響亦同樣上漲０﹒０６個百分點。

但（二）禽肉價格的升幅加大：分類指數於１０月份上升２３﹒６％，相對於９月份所升

１６％多增７﹒６個百分點，而影響ＣＰＩ由上月之升０﹒５個百分點提升至０﹒７２個百分點

，對整體通貨膨脹造成的壓力，不可掉以輕心。

肉禽大類價格再度明顯上升，乃因：（Ｉ）豬肉價格於１０月份同比上升５１﹒８％，較９

月份的３６％升幅多增１５﹒８個百分之普，影響ＣＰＩ由上月的上升０﹒４５個百分點提升至

０﹒６４個百分點，因（ｉ）美國主動推手弄出的烏克蘭戰局，使環球糧食、能源等供應更為短

缺和價格續升，飼養肉禽食料成本遂隨之走高。



＊生豬存欄量三季度回升有利調低豬價＊



但（ｉｉ）中國生豬存欄量於２０２２年三季度達４﹒４５９４億頭，同比增加１﹒４％，

而上半年末達４﹒２３億頭則同比減１﹒９％，情況有改善，其中能繁殖母豬存欄量於三季度末

有４，３６２萬頭，上半年為４，２７７萬頭，相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有

一定利好影響，民生受惠，卻仍受國際糧食價高之困。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年１０月份同比升１﹒６％

，環回落０﹒１個百分點；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌１﹒９％，環比升０﹒１個百分點

。

更重要的，是（乙）消費品大分類指數，於２０２２年１０月份同比上升３﹒３％，比９月

份增４﹒３％環比回落１。個百分點，無疑高於ＣＰＩ漲幅，卻可以接受，理由是此屬消費購物

的結構性通貨價格向上，反映出內需出現較為全面升溫，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）居住分類指數由上月之升０﹒３％轉跌０﹒２％，其

中重要因由為水電燃料升幅由上月的２﹒５％回落為僅０﹒５％，對民生當然有良性的影響。

（２）交通和通信分類指數中的交通工具使用燃料價格升幅由上月的１９。％下調至１２﹒４％

，可見國際以石油為主的能源價格回落所衍生的壓力有所降低。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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