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10/11/2022 12:05

《午市前瞻》港股萬六點展開攻防戰，蘋果概念舜宇宜追瑞聲不值博

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１６０５３，跌３０４點或１﹒８６％，主
板成交５５８﹒７５億元。恒生中國企業指數報５４１６，跌１１８點或２﹒１４％。恒生科技
指數報３１９３，跌８６點或２﹒６５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２３２﹒２元，跌４﹒６元或１﹒９４％，成交２９﹒６６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報６３﹒４５元，跌２﹒５５元或３﹒８６％，成交１７﹒４７億元；美團
收報１４２﹒６元，跌１﹒７元或１﹒１８％，成交１７﹒１１億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊李偉傑：恒指重要關口位於１５８００至１６０００＊
　
　　美國中期選關鍵參議院選情激烈，共和黨仍未取得足夠議席將參議院「轉紅」，恒指上午進
一步回落至１６０００點上下拉鋸。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場
正觀望美國１０月份通脹數據，目前恒指重要關口為１５８００至１６０００點。
　　李偉傑提到，早前港股憧憬內地防疫措施微調，加上美方審計會計底稿人員提前離港，帶動
港股反彈，但現時市場對相關消息回歸審慎，大市要回升則需要更多正面消息。他預期，港股將
將１５９００點展開攻防戰，若今晚出爐的美國ＣＰＩ升幅低於預期，有望刺激港股回升。
　
＊舜宇上望百天線　　瑞聲入手有風險＊
　
　　舜宇（０２３８２）公布，１０月份手機鏡頭出貨量按年下降１２﹒８％至約１億件，按月
則升５％，舜宇股價今早低開逾６％後一路向上，半日已成功轉跌為升。李偉傑指雖然舜宇手機
鏡頭出貨量按年下跌，但按月回升，儘管整體市場手機出貨量向淡，但舜宇早前調整幅度大，目
前回落至１０天線附近吸引力大，８０元附近值得考慮，有望挑戰１００天線（現約９８﹒６５
元）。
　　　另外，昨日傳出內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份（深：００２２４１）疑遭蘋果通知暫停
ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２訂單，料影響２０２２年度營業收入最多３３億元人民幣，瑞聲
（０２０１８）上日高開１６％後大幅收窄升幅，但今早股價強勢收復上日開市高位，高見
１８﹒７４元。但李偉傑指，即使歌爾失去ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２訂單，但市場有指瑞聲並
無耳機生產線，歌爾所失訂單未必能惠及瑞聲，現時再追入有一定風險。
　
＊蘋果概念非市場最當炒股份＊
　
　　據報蘋果及其供應商現在的ｉＰｈｏｎｅ生產目標已由９０００萬部減少至８７００萬部或
更少，李偉傑指蘋果智能手機銷售放緩無可避免，普遍市場認為ｉＰｈｏｎｅ　１３與
ｉＰｈｏｎｅ１４的躍進點並不多，消費者換機意欲不大，蘋果手機銷量受壓下，相關設備股亦
不會成為市場首要吸納對象，投資者宜優先考慮板塊前景。（ｈｃ）

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