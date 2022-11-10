《午市前瞻》港股萬六點展開攻防戰，蘋果概念舜宇宜追瑞聲不值博

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１６０５３，跌３０４點或１﹒８６％，主

板成交５５８﹒７５億元。恒生中國企業指數報５４１６，跌１１８點或２﹒１４％。恒生科技

指數報３１９３，跌８６點或２﹒６５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２３２﹒２元，跌４﹒６元或１﹒９４％，成交２９﹒６６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報６３﹒４５元，跌２﹒５５元或３﹒８６％，成交１７﹒４７億元；美團

收報１４２﹒６元，跌１﹒７元或１﹒１８％，成交１７﹒１１億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



＊李偉傑：恒指重要關口位於１５８００至１６０００＊



美國中期選關鍵參議院選情激烈，共和黨仍未取得足夠議席將參議院「轉紅」，恒指上午進

一步回落至１６０００點上下拉鋸。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場

正觀望美國１０月份通脹數據，目前恒指重要關口為１５８００至１６０００點。

李偉傑提到，早前港股憧憬內地防疫措施微調，加上美方審計會計底稿人員提前離港，帶動

港股反彈，但現時市場對相關消息回歸審慎，大市要回升則需要更多正面消息。他預期，港股將

將１５９００點展開攻防戰，若今晚出爐的美國ＣＰＩ升幅低於預期，有望刺激港股回升。



＊舜宇上望百天線 瑞聲入手有風險＊



舜宇（０２３８２）公布，１０月份手機鏡頭出貨量按年下降１２﹒８％至約１億件，按月

則升５％，舜宇股價今早低開逾６％後一路向上，半日已成功轉跌為升。李偉傑指雖然舜宇手機

鏡頭出貨量按年下跌，但按月回升，儘管整體市場手機出貨量向淡，但舜宇早前調整幅度大，目

前回落至１０天線附近吸引力大，８０元附近值得考慮，有望挑戰１００天線（現約９８﹒６５

元）。

另外，昨日傳出內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份（深：００２２４１）疑遭蘋果通知暫停

ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２訂單，料影響２０２２年度營業收入最多３３億元人民幣，瑞聲

（０２０１８）上日高開１６％後大幅收窄升幅，但今早股價強勢收復上日開市高位，高見

１８﹒７４元。但李偉傑指，即使歌爾失去ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２訂單，但市場有指瑞聲並

無耳機生產線，歌爾所失訂單未必能惠及瑞聲，現時再追入有一定風險。



＊蘋果概念非市場最當炒股份＊



據報蘋果及其供應商現在的ｉＰｈｏｎｅ生產目標已由９０００萬部減少至８７００萬部或

更少，李偉傑指蘋果智能手機銷售放緩無可避免，普遍市場認為ｉＰｈｏｎｅ １３與

ｉＰｈｏｎｅ１４的躍進點並不多，消費者換機意欲不大，蘋果手機銷量受壓下，相關設備股亦

不會成為市場首要吸納對象，投資者宜優先考慮板塊前景。（ｈｃ）

