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即市新聞

10/11/2022 15:38

《美元走勢－羅明立》美元料短期區間震盪，１０９附近有支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４６﹒１７　１４６﹒３７　１４６﹒０５
　　歐元╱美元　１﹒００２５　１﹒００４３　１﹒００１０
　　英鎊╱美元　１﹒１３９２　１﹒１４１３　１﹒１３６５
　　美元╱瑞郎　０﹒９８３６　０﹒９８４８　０﹒９８２５
　　美元╱港元　７﹒８４９５　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數昨日（９日）在１００天平均線前顯著反彈。共和黨很大機會贏出眾
議院選舉，但未如預期般大勝，而參議院則仍然處於爭持狀態，民主黨或可保持控制權。金融市
場對選舉進展失望，美股回落而美匯指數反彈上１１０﹒６０水平。俄羅斯國防部長指示俄軍撤
出赫爾松，市場認為可能是戰事的一次重要轉捩點，亦有消息指美國會向烏克蘭施壓，以推動俄
烏恢復談判。
　　美匯出現技術性反彈，現時１０天、２０天及５０天平均線集中在１１０－１１０﹒４０區
域，估計有一定阻力，近期美匯技術走勢有轉向下的跡象，但考慮到聯儲局未來貨幣政策方向不
會突然改變，亦會持續加息，美元應在１０９附近有支持，短期區間震盪。歐元未能上破
１﹒０１後有調整，下方０﹒９９６０支持較大，可短炒波幅。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒００８５　１﹒００００　１﹒０１１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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