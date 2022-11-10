《美元走勢－羅明立》美元料短期區間震盪，１０９附近有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４６﹒１７ １４６﹒３７ １４６﹒０５

歐元╱美元 １﹒００２５ １﹒００４３ １﹒００１０

英鎊╱美元 １﹒１３９２ １﹒１４１３ １﹒１３６５

美元╱瑞郎 ０﹒９８３６ ０﹒９８４８ ０﹒９８２５

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》美匯指數昨日（９日）在１００天平均線前顯著反彈。共和黨很大機會贏出眾

議院選舉，但未如預期般大勝，而參議院則仍然處於爭持狀態，民主黨或可保持控制權。金融市

場對選舉進展失望，美股回落而美匯指數反彈上１１０﹒６０水平。俄羅斯國防部長指示俄軍撤

出赫爾松，市場認為可能是戰事的一次重要轉捩點，亦有消息指美國會向烏克蘭施壓，以推動俄

烏恢復談判。

美匯出現技術性反彈，現時１０天、２０天及５０天平均線集中在１１０－１１０﹒４０區

域，估計有一定阻力，近期美匯技術走勢有轉向下的跡象，但考慮到聯儲局未來貨幣政策方向不

會突然改變，亦會持續加息，美元應在１０９附近有支持，短期區間震盪。歐元未能上破

１﹒０１後有調整，下方０﹒９９６０支持較大，可短炒波幅。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００８５ １﹒００００ １﹒０１１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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