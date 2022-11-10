《匯思－余偉文》國際金融峰會雖已閉幕，但復常勢頭並未停下

《匯思》「這個星期標誌？我們正走向復常之路……明年這個時候我們再見，感謝各位！」

上周四（１１月３日）我在最後一場峰會活動上向與會者致謝完畢，一連三天的國際金融領袖投

資峰會就在現場二百多名觀眾熱情的掌聲之中圓滿結束。

香港上周盛事連場，除了峰會之外，還有香港金融科技周及香港國際七人欖球賽。由金管局首次

舉辦的峰會雖是這幾場盛事中的「新丁」，籌辦過程亦遇到不少挑戰，包括５０年來首次在１１

月發出八號風球等，幸得多方支持下，活動才得以成功舉行。峰會吸引了超過二百位來自全球約

１２０家國際金融機構的負責人出席，當中約４０位更屬全球頂尖金融機構的主席或行政總裁級

人物，陣容鼎盛，在近年財金界活動之中難得一見。



＊金融領袖以實際行動顯示重視香港及內地市場＊



可能有市民會疑惑，單單由一些重量級金融人士上台發言的活動，對鞏固香港國際金融中心

地位有何實際效益？過去幾天我收到不少與會人士的反饋，也許可以給大家一些頭緒。

正如上文所提，是次出席峰會皆是金融領袖，要一次過集齊他們專程來到香港同場現身，並

不容易。即使是疫情前，如此規模的盛事在任何金融中心也不多見。今次峰會的成功，再次證明

和凸顯香港國際金融中心的特殊地位和重要性。而且，作為機構的最高決策者，這些金融領袖不

會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」。他們願意花時間來到香港，是用實際行動顯示對香

港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。



＊管理層與合作夥伴及員工會面＊



除了出席峰會三日的官方活動，這批重量級金融人物亦善用留港的時間。據我們所知，多間

金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。

這些面對面的交談取代冷冰冰的網絡會議，不但有利建立及鞏固人脈聯繫，而且這些金融機構總

公司管理層來訪，亦有利提振香港辦公室的員工士氣。一家環球銀行的總裁跟我說起，當他三年

來第一次親身到香港的「炒房」為員工打氣，同事們激動鼓掌歡呼，場面出乎意料地令人動容。

很多出席峰會的朋友已經三年多沒有來香港看看。今次訪港，終於不用再道聽途說有關香港

的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。他們看到香港

依然是一個充滿活力的城市，在食肆、商場或緩跑徑上，放眼都是自在愜意、無分國籍的香港人

。而他們看到香港的最大變化，也許就是維多利亞港的風景線，變得更綿延、更富魅力。

峰會的第一天，我們安排了與會者來到維港新座標Ｍ＋博物館，參觀館內的藝術品並出席晚

宴。我們也請來香港青少年管弦樂團演奏多首充滿香港情懷的樂曲，包括《似水流年》、《男兒

當自強》、《叉燒包》、《東方之珠》及《獅子山下》。西方樂器演奏中國風的曲調，和諧合拍

、優美動聽，正是香港擅長匯聚東西文化的寫照。當《獅子山下》奏起的一刻，把大家連繫在一

起的就不只是對香港經濟上的期盼，還有一份對這城市惦記不忘的情懷。



＊部分與會與已籌備明年恢復在港舉行大型國際會議＊



今次訪港的金融界重量級人物當中，不少在事業起步時被派來香港打拼，與香港金融業一同

成長。即使現在他們已經離開香港，但仍然與香港有深厚的聯繫。這是香港軟實力的一部分。同

樣，我們期望，過去數年調離香港的金融界人士，都會繼續是香港的朋友及我們的親善大使。

三天峰會雖已閉幕，但勢頭停不下來。不少與會機構都出錢出力支持峰會之後舉辦的香港國

際七人欖球賽，與來自全球各地的球迷，在香港大球場用歡呼聲向世界說出「香港回來了」的訊

息。事實上，峰會閉幕後，很多與會者都希望這只是一個開端，期待復常的勢頭可以持續，香港

早日徹底走出疫情的陰霾。不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港

舉行集團的董事會會議；也有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，更有一

些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。這些消息都令人感到鼓舞。

最後，我再次感謝所有出席峰會的朋友，以及參與舉辦峰會的各個合作夥伴，包括Ｍ＋博物

館、政府部門、港交所、金管局同事，尤其是不少同事及合作夥伴在颱風襲港、滂沱大雨之時，

仍然緊守崗位，發揮專業精神完成工作，充分體現香港人的專業及拼博精神，才令峰會得以圓滿

畫上句號。我們將會向與會者送上一段輯錄了峰會點滴和花絮的短片，不但是留個紀念，我們也

鼓勵他們廣為轉發短片，讓他們機構內外更多人知道「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｉｓ ｂａｃｋ！

」。

不論晴天、陰天或雨天，明年峰會再見！





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２２年１１月１０日

