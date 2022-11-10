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10/11/2022 19:38

《再戰明天》歐洲央行副總裁講話，德國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行副總裁講話，及德國公布ＣＰＩ，料為周五（１１日
）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國總統拜登赴埃及參加ＣＯＰ２７氣候峰會；美國財長耶倫訪問
印度，參加美－印經濟與金融合作夥伴會議；東盟與其他相關國家領導人參加第４０屆和第４１
屆地區峰會；歐洲經濟暨財政事務理事會（預算）會議舉行。周五本港時間５：００ｐｍ，歐洲
央行管委霍爾茨曼發表講話。晚上８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯講話，同一時間歐洲
央行執委帕內塔在意大利國際政治研究所參加午餐會。９：１０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會
委員鄧雷羅發表講話。
　
＊本港公布第三季ＧＤＰ，美國公布密大消費者信心指數＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１０月生產者物價指數，月率升幅料維持
於０﹒７％，年率升幅料由９﹒７％收窄至８﹒８％。本港時間３：００ｐｍ，英國公布第三季
出口，季率升幅料由３﹒６％擴大至４﹒４％；第三季國內（區內）生產總值季率料由０﹒２％
逆轉至下滑０﹒５％，年率升幅料由４﹒４％收窄至２﹒１％；第三季進口季率跌幅料由
１﹒５％收窄至１﹒３％；９月服務業指數月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％；９月工業生
產月率跌幅料由１﹒８％收窄至０﹒３％，年率跌幅料由５﹒２％收窄至４﹒４％。同一時間，
德國公布１０月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒９％收窄至０﹒９％，年率升幅料由１０％
擴大至１０﹒４％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第三季國內（區內）生產總值，年率跌幅
料由１﹒３％擴大至４﹒５％；第三季國內生產總值經季節調整季率料由１％逆轉至下滑
２﹒６％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料由
５９﹒９降至５９﹒５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：佳明集團控股（０１２７１）、普甜食品（０１６９９）
、Ｂ＆Ｄ（０１７８０）、新秀麗（０１９１０）、陽光油砂（０２０１２）、裕興科技
（０８００５）、華泰瑞銀（０８００６）、華夏能源控股（０８００９）、朗華國際集團
（０８０２６）、匯聯金融服務（０８０３０）、非凡中國（０８０３２）、中國來騎哦
（０８０３９）、高奧士國際（０８０４２）、南大蘇富特（０８０４５）、比優集團
（０８０５３）、俊盟國際（０８０６２）、縱橫遊控股（０８０６９）、中國再生醫學
（０８１５８）、醫匯集團（０８１６１）、靛藍星（０８３７３）、諾誠健華（０９９６９）
等。（ｗａ）

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