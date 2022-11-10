《小傳日記》證監警方聯合查細價股，當中應該有段古？

《小傳日記》花旗國中期選結果都未明朗化，雖然共和黨好大機會成功翻紅眾議院，不過應

該贏得無比預期咁多，參議院就仲係拉鋸，其中喬治亞州因為無人得票超過五成，最高票數兩名

候選人要喺下個月初進行重新投票，所以結果都係懸而未決。

睇返魚缸呢邊今日都仲係等待緊花旗國通脹數據，所以表現繼續麻麻，成交額再次唔過千億

銀。不過今日都有啲花生料，據報呢兩日證監會同警方有聯合行動，去到多間上市公司辦事處同

公司董事住所搜證，仲搜查埋證券行，暫時未知有無人被捕。不過據講被查嘅上市公司主要係以

某「股壇高手」控制嘅細價股網絡為核心。再有傳嗰位「股壇高手」高峰期打骰多隻細價股，但

係幾年前一場細價股「爆破」後就轉趨低調。

唔知係邊一單觸發到證監終於開ｆｉｌｅ調查，不過細價股忽然挾高嘅ｃａｓｅ時不時都有

，記得今年６月底就有一輪細價股急彈，當時主要有一堆毫仙價位嘅煤炭股忽然以倍計咁暴升，

當中印象最深刻就係冧巴好似ＡＩＡ（０１２９９）嘅南南資源（０１２２９），６月２１號最

多試過暴升１７倍，收市都仲升緊９倍，然後第二日就連其他細價煤炭股都幾成至幾倍咁升，包

括久泰邦達（０２７９８）、綠領（０００６１）、弘海高新（０００６５）等。另外仲有其他

細價股喺２２號爆升得好奇怪，當時仲有愛高（００３２８）、利時集團（００５２６，時稱汽

車新零售）、領地（０６９９９）、綠色經濟（０１３１５），連埋超人系嘅長江生命科技

（００７７５）都包括在內，呢堆急升嘅細價股當時仲係以不尋常嘅高成交額挾升，而升完之後

當然都好快跌返落去。

雖然無證據講明呢堆忽然熱炒嘅細價股同今次呢單案有無關係，不過嗰時呢批股升得咁明顯

又咁突出，話無人做緊嘢真係無乜人信，請請！



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