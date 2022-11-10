  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2022 10:00

《積金攻略－黃煥儀》認識ＭＰＦ風險級別

　　《積金攻略》投資回報往往與風險息息相關。強積金計劃成員在選擇投資組合時，除了以回
報率作考慮因素之外，亦必須考慮不同基金的風險水平，以及本身承受風險的能力。
　　為幫助強積金計劃成員了解不同基金類別的風險水平，積金局要求強積金受託人將成分基金
的風險，作統一性的風險計算，定下「基金風險標記」，為各種基金的風險水平評估，提供一個
可量化標準。
　　基金風險標記是一個客觀的風險量化數值，受託人根據每種基金在過往三年的每月回報波幅
水平作統計，得出一個以百份比的數值，數值越大代表波幅及風險越大。例如保守類別基金的基
金風險標記一般是１％以下，投資風險較低；至於股票類別基金的基金風險標記一般是１５％以
上，投資風險偏高。
　　受託人必須按積金局要求，為各種基金計算基金風險標記，再根據其基金風險標記數值，將
基金風險標記分為７級。根據積金局網頁上的資料顯示，現時保守基金類別的基金風險標記少於
０﹒５％，風險級別一般屬於１級；而股票基金類別的基金風險標記介乎１５％至２０％，風險
級別一般屬於６級。一般而言，基金風險標記數值越高，代表風險級別屬於高，意思是基金的投
資風險比較高，但相對來說，其預期回報潛力亦會比較高。反之，風險級別越低，代表基金的投
資風險較細及預期回報潛力亦會比較低。
　　要為自己的退休生活造好準備及部署，就應該多了解強積金各基金種類的回報和風險，定期
檢視自己的強積金，按需要調整目標及組合。不少人對於如何選擇適合自己、在自己可承擔風險
水平以內的基金感到疑惑，要了解相關資訊亦不知從何入手。積金局推行制定「基金風險標記」
及「７級風險水平」，讓強積金計劃成員可以在投資前，先了解不同基金風險水平，成員可以在
受託人網站或積金局網站找到相關資料。強積金計劃成員亦可以參閱強積金計劃說明書、基金便
覽、權益結算書等，好好善用這些工具及資訊，為自己的投資計劃造好風險管理。
　　投資向來涉及多種風險因素，強積金的投資統計數字都是根據基金過往的表現計算得來，但
過去表現不一定反映將來表現，所以基金風險標記雖然是有價值的參考數據，但讀者不要對之完
全依賴。有需要亦可請教持牌專業理財顧問，就其專業知識可以講解及分析風險水平，幫助客戶
按個人需要和期望，策劃專屬投資策略。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/11/2022
【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成
人氣文章中國故事09/11/2022
《神州經脈》CPI低預期PPI跌入負值　A場悶跌外資連走三日
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地疫情升溫油價兩連跌大行仍看好　中海油硬淨兼息高吼位買
人氣文章生財有道09/11/2022
【高息定存】渣打加入「搶錢」戰　年息4.8厘吸客
人氣文章FOCUS09/11/2022
【FOCUS】幣圈大佬「心戰」　「巴菲特2.0」落神壇
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地擴民企債券融資支持工具　內房勁升碧桂園曾漲三成　無視大行潑冷水
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金