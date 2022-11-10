《積金攻略－黃煥儀》認識ＭＰＦ風險級別

《積金攻略》投資回報往往與風險息息相關。強積金計劃成員在選擇投資組合時，除了以回

報率作考慮因素之外，亦必須考慮不同基金的風險水平，以及本身承受風險的能力。

為幫助強積金計劃成員了解不同基金類別的風險水平，積金局要求強積金受託人將成分基金

的風險，作統一性的風險計算，定下「基金風險標記」，為各種基金的風險水平評估，提供一個

可量化標準。

基金風險標記是一個客觀的風險量化數值，受託人根據每種基金在過往三年的每月回報波幅

水平作統計，得出一個以百份比的數值，數值越大代表波幅及風險越大。例如保守類別基金的基

金風險標記一般是１％以下，投資風險較低；至於股票類別基金的基金風險標記一般是１５％以

上，投資風險偏高。

受託人必須按積金局要求，為各種基金計算基金風險標記，再根據其基金風險標記數值，將

基金風險標記分為７級。根據積金局網頁上的資料顯示，現時保守基金類別的基金風險標記少於

０﹒５％，風險級別一般屬於１級；而股票基金類別的基金風險標記介乎１５％至２０％，風險

級別一般屬於６級。一般而言，基金風險標記數值越高，代表風險級別屬於高，意思是基金的投

資風險比較高，但相對來說，其預期回報潛力亦會比較高。反之，風險級別越低，代表基金的投

資風險較細及預期回報潛力亦會比較低。

要為自己的退休生活造好準備及部署，就應該多了解強積金各基金種類的回報和風險，定期

檢視自己的強積金，按需要調整目標及組合。不少人對於如何選擇適合自己、在自己可承擔風險

水平以內的基金感到疑惑，要了解相關資訊亦不知從何入手。積金局推行制定「基金風險標記」

及「７級風險水平」，讓強積金計劃成員可以在投資前，先了解不同基金風險水平，成員可以在

受託人網站或積金局網站找到相關資料。強積金計劃成員亦可以參閱強積金計劃說明書、基金便

覽、權益結算書等，好好善用這些工具及資訊，為自己的投資計劃造好風險管理。

投資向來涉及多種風險因素，強積金的投資統計數字都是根據基金過往的表現計算得來，但

過去表現不一定反映將來表現，所以基金風險標記雖然是有價值的參考數據，但讀者不要對之完

全依賴。有需要亦可請教持牌專業理財顧問，就其專業知識可以講解及分析風險水平，幫助客戶

按個人需要和期望，策劃專屬投資策略。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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