《缸邊麗評－熊麗萍》內地防控漸鬆美加息或減速，港股飆後點部署

《缸邊麗評》美國公布１０月份消費物價指數出現「雙低」，美股彈升即時帶動歐洲市場造
好，今天（１１日）港股及區內股市亦受惠，恒指開市漲升１０００點，重上１７０００點水平
。究竟，市場反應是否過龍？抑或後市可乘勢再升？
＊「一粒數」觸發市場急抽＊
先看看１０月份消費物價指數，該指數較去年同期上升７﹒７％，較預期的８％，及９月份
上升的８﹒２％為低，亦是今年１月以來升幅最細的月份，下月聯儲局只加息０﹒５％的機率已
增至接近１００％；市場亦憧憬美國通脹已見頂，道指彈升３﹒７％，納指漲升７﹒３％。雖然
昨晚（１０日）美股升勢似乎有點過龍，但這個ＣＰＩ數字的效果並非在美股本身，其引起的整
個投資市場變化才是關鍵。這「一粒數」一出，美匯指數跌穿１１０水平，低見１０７﹒７１；
換言之，非美貨幣全面上升，美國債券回落，１０年期債息回至３﹒８１８，黃金及油價亦向升
，反映全球資金即時的流向，人民幣中間價今早上升５１５點子，報７﹒１９０７，內地股市升
幅相對溫和。
其實，１０月份通脹回落部分原因是基數影響，去年１０月ＣＰＩ升穿６％，報６﹒２％，
較９月份的升幅增加０﹒８個百分點，其後每月升幅亦加快。因此，大家仍需留意未來一，兩個
月ＣＰＩ按月升幅是否收窄；要說整個資本市場全面扭轉，現階段仍言之過早。
＊內地防控漸鬆，留意友邦、美團及航空股＊
不過，正當巿場焦點集中在美國ＣＰＩ數據，另一邊廂則有中央政治局常委會議的公布，「
動態清零」總方針不變，這一點現階段亦不可能改變；但從細節字眼看，也釋放出寬鬆防控的訊
號，尤其是提到要盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望。衛健委剛剛宣布，取消入境航
班熔斷，隔離天數減至「５＋３」。筆者一直認為微調式寬鬆措施已逐步推出，到年底前會否為
穩住經濟增長令防控措施有較多鬆綁，在１２月舉行的全國經濟工作會議或有更多啟示。雖然國
際政治、經濟形勢仍複雜，中美問題亦影響內地及港股表現，但防控漸鬆起著正面作用。筆者認
為較保險的做法，是選取利率加幅減慢與防控措施均受惠的板塊或個股。例如：領展
（００８２３）、友邦（０１２９９）、美團（０３６９０），以及航空股。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
＊筆者持有友邦股份
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