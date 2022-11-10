《投資心得－潘鐵珊》青啤回復程度正面，產品結構升級增協同效應

《投資心得》青島啤酒股份（００１６８）截至今年９月３０日止的首三季業績，由於集團

轉採高端戰略奏效，令近期取得了良好的增長勢頭，收入比去年同期上升８﹒７％至２９１﹒１

億元人民幣；而歸屬於集團股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增加２０％，錄得５９﹒９億

元人民幣。



＊保持中高端市場優勢，藉數字化轉型增銷量＊



首先值得留意的是，集團的回復程度及表現均屬正面，包括主品牌青島啤酒實現產品銷量

２６０萬千升，中高檔以上產品銷量更實現同比增長６﹒６％，集團以不斷擴大的發展保持了在

國內啤酒中高端產品市場的競爭優勢。

集團一方面發揮覆蓋全國的網絡布局優勢，另一方面亦積極開拓國外市場，透過數字化轉型

提升產銷量，發揮青島啤酒品牌和品質的優勢，推進產品結構升級並增進協同效應。集團繼續積

極推進實施以青島啤酒配合嶗山啤酒作為主品牌加第二品牌雙線並行的品牌戰略，透過沉浸式品

牌推廣模式製造出消費場景多元化的趨勢，布局全國的「ＴＳＩＮＧＴＡＯ１９０３青島啤酒吧

」目前已有二百多家，相信高端化發展不但能有助集團提升市場份額，亦令其更有條件拉動提高

整體平均銷售價格的上升。



＊品牌優勢領先看好後續表現，可於６５元買入＊



而集團憑藉豐富經驗，根據世界品牌實驗室，上述提到的品牌加上漢斯啤酒等品牌總值已有

３０００億元人民幣；加上有領先的品牌優勢，故看好後續的業務表現。可考慮於６５元買入，

上望６９元，跌穿６３元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股

份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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