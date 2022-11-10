《財金樂道－陳樂怡》恒指初步阻力料見１７５６５點

《財金樂道》美國聯儲局１１月一如預期加息０﹒７５厘，聲明首提將累積緊縮幅度及政策

滯後性納入考慮因素，暗示後續加息節奏或會放慢。惟其後主席鮑威爾似乎為免過份憧憬聯儲局

快將轉向，澄清討論停止加息言之尚早，終端利率或會高過預期。當局表達出即使加息步伐放緩

，但政策不會立刻轉向，而加息周期或較市場預期為長，相信續支撐美匯美債高位震盪。聯儲局

轉鴿炒作告一段落。



＊押注內地重開，樂觀情緒或來去亦急＊



另一邊廂，市傳內地將會逐步放寬入境防疫政策，內地多個省市交通出行不須再查核４８小

時的核酸證明，加上有傳內地將取消國際客運航班熔斷機制，投資者對於內地放寬防疫抱樂觀情

緒，風險偏好改善。但國家衛健委已明確表示，動態清零亳不動搖。

即使內地有意重新開放，但需時籌備前期工作，譬如提升老年人的疫苗接種率、口服藥備貨

，所以相信最快２０２３年兩會後才會明朗化。在今年冬季傳播高峰期，防疫料不會明顯放寬，

路線圖充滿不確定性，因此市場樂觀情緒有機會來去亦急，引發市況波動。

我們認為目前內地疫情持續打擊經濟，而且高利率環境仍會持續一段長時間，牽制港股上行

空間，恒指初步阻力料見於１７５６５點（今年６－１０月下跌以來按黃金比率反彈０﹒３８２

倍）。





＊鋰價望高位運行，車市洗牌將會加快＊



板塊方面，內地碳酸鋰每噸現價突破６０萬元人民幣，引發中港鋰業股集體上漲。早前加拿

大政府要求三間中企退出當地鋰礦投資，儘管不影響已交割的項目，但反映到海外鋰資源開發環

境趨向複雜，愈來愈多國家重視鋰礦，視之為重要戰略資源，未來併購、開發難度提升。原先市

場擔心鋰資源即將步入下行周期，但產能釋放進展拖慢，鋰資源價格有望續在高位運行，關注天

齊鋰業（０９６９６）、贛鋒鋰業（０１７７２）。

不過，下游電動車一方面要承受高價鋰電池的成本壓力，另外有傳由於地方政府的財政壓力

，原定至今年底的新能源汽車補貼將不會再延期，消費者買車的誘因或會降低。

儘管新能源汽車１０月滲透率已突破３０％，在經濟偏弱的情況下，金九銀十再次失靈，多

家車企１０月交付量放慢。此相信反映內地疫情升溫，調控措施限制人員流動，商場展銷廳人流

大減，業界車展延期。就業預期及消費信心走弱，打擊買車意欲。１０月批發銷量增幅大於零售

，反映成品積壓在經銷商層面。據中國汽車流通協會數據顯示，９月汽車經銷商庫存係數為

１﹒４７，若超出１﹒５，則達到警戒水平，需要關注。汽車業競爭環境將會加劇，ＴＥＳＬＡ

近期先減價再推保費補貼，加大國產品牌銷售壓力，相信市場洗牌將會加快。

（信達國際研究部助理經理陳樂怡）



筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益



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