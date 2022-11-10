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即市新聞

10/11/2022 09:05

《思前想後－郭思治》若先低後高不變兼成交暢旺，大市或再尋新高

　　《思前想後》大市自踏進１１月份後，市勢不但已漸擺脫反覆續尋底之弱態，且在回補及維
穩買盤支持下，技術上已開始進入中期跌浪後之正常反彈之中，直到執筆一刻止計，本月大市之
形態仍暫屬先低而後高，恒指暫是由１日之低位１４８５９點升至７日之高位１６８２１點，即
在短短５個交易日內，累積之升幅已達１９６２點，首先，以１９６２點之波幅計當已不算小，
惟由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故理論上在本月餘下之交易日，該有
更大之波幅點出現，從而拉闊月內高低位出現之時間，而從目前之市況看，只要先低後高之形態
不變，大市仍有機會再進一步往上尋月內之新高，惟首要條件是恒指必須續穩守在２０天線（約
在１５９２０點左近）及１０天線（約在１５７２３點左近）之上，另外，成交金額亦必須保持
暢旺，因如動力不繼，大市之升勢定必漸受規限。
　
＊首個上望目標１７２１４點，若重越５０天線或見小升浪＊
　
　　拉闊一點看，大市自６月２８日高位２２４４９點開始之中期跌浪，至１０月３１日低位
１４５９７點止計，經過逾１６周之反覆後，累積之跌幅共達７８５２點，以運行周期與下跌幅
度計該已可滿足一個中期跌浪之所需，故只要沽壓略為收斂，而買盤又稍作主動，大市在技術超
賣下，出現較明顯之反彈乃正常現象，從技術上看，以跌幅為７８５２點計，如大市可反彈跌幅
之三分一，則首個上望目標該為１７２１４點，如大市能再反彈跌幅之二分一，則另一個上望目
標該為１８５２３點，當然，資金之入市態度能否保持積極至為關鍵。
　　再看移動線方面之表現，大市經過近日之一輪急升後，由於恒指已成功重越１０天線（約在
１５７２３點左近）及２０天線（約在１５９２０點左近），故大市該已擺脫月前之弱態，單從
技術上看，目前大市該已開始進入中期跌浪後之正常反彈之中，經過逾１６周之反覆回落後，只
要買盤持續，大市該可出現２至３周之反彈，即是說，如恒指能續緊扣著月內高位左近，技術上
該有利於再候機上尋月內新高，而目標該直指５０天線（約在１７３９６點左近），值得一提的
是，恒指如能成功重越１０天及２０天線，只代表大市已正式出現回穩訊號，至於大市之反彈能
否漸發展成一個中期小升浪，則需視乎恒指能否進一步重越５０天線並穩守其上，因５０天線一
般是代表整個中期大市之去向，不論是上升或下跌。
　
＊暫只屬中期跌浪後反彈，冒高追入要做風險管理＊
　
　　需指出的是，周來大市之回升只屬中期跌浪後之正常反彈，並非新升浪之開始，故任何冒高
追入之投機性部署，切記要做好風險管理，最好是不要過急及過勇。《香港股票分析師協會副主
席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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