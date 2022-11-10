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即市新聞

10/11/2022 09:59

《輪證高清－孫明哲》金價急升，利用黃金ＥＴＦ窩輪捕捉金價走勢

　　《輪證高清》近日除了美國中期選舉影響市場走向之外，今日（１０日）焦點將會是今晚公
布的美國１０月份通脹數據。市場預期通脹逐漸見頂，加息步伐或會減慢，市場預期１０月份通
脹將進一步回落至７﹒９％，較９月份的８﹒２％低，利率期貨預示下月較大機會加息５０點子
，較本月初加息７５點子的幅度回落。加息預期降溫令美元明顯下滑，其他資產價格上升，黃金
價格明顯反彈，過去５日自低位計反彈逾５％，重上１７００美元一安士關口。投資者亦可利用
認股證，以槓桿捕捉金價走勢。
　　投資者可透過掛勾追蹤金價的ＥＴＦ－ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０）的認股證，以槓
桿捕捉金價走勢，黃金ＥＴＦ近日亦跟隨金價上升，昨日（９日）見近１個月高位，收報１，
２４７元。市場上不乏條款合適的產品，以１５％價外程度、中年期作篩選，有行使價１３００
元及１４２８元兩款選擇，投資者可配合自身策略作篩選。高槓桿Ｓ金購２０５４０，行使價
１４２８元，屬輕微價外，是高槓桿、低面值產品，低面值證入場門檻較低，較易控制注碼，從
而利用注碼控制風險，適合短線部署。貼價證則可留意Ｓ金購２６３６１，中期貼價證的敏感度
較高、時間值損耗及引伸波幅敏感度較低，適合中線部署。或可以留意與金價相關度高的紫金礦
業（０２８９９），受金價提振，股價１１月份反彈超過兩成，可留意紫金購２１８３０，中年
期高敏感度條款。
　　另外，科技股亦是對息口敏感的版塊，市場相信或會受惠於加息放慢，唯近日美國科技股業
績不如預期，多隻主要科技股都跌至一年低位，吸引資金部署以科技股為主的納指產品。看好可
留意貼價納指購１０６４５，是行使價１２５００點以下、３個月期以上產品最高槓桿；看淡則
可留意納指沽１０５２５，屬貼價選擇，是３個月期以上產品最高槓桿。
　
　　相關認股證條款：
　
＊Ｓ金購２０５４０，行使價１４２８元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿１４﹒２倍
＊Ｓ金購２６３６１，行使價１３００﹒５元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿１１﹒８

＊紫金購２１８３０，行使價１１﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿６﹒３倍
＊納指購１０６４５，行使價１１８５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿８﹒３倍
＊納指沽１０５２５，行使價１０３５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿６﹒７倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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