《法證攻防－林恩》巴郡減持套現，比亞迪（１２１１）見沽壓回吐

《法證攻防》比亞迪（０１２１１）今年９月突破２０萬輛單月銷量之後，１０月再破紀錄

，新能源汽車銷量錄得２１７８１６輛，按年升１６８﹒８％，按月升８﹒２％。比亞迪股價上

周纍計升近１９％，由１６５﹒７元升至 １９７元。

聯交所資料顯示，「股神」巴菲特的投資公司巴郡於１１月１日減持３２９﹒７萬股比亞迪

Ｈ股，每股均價１６９﹒８６５７元，套現約５﹒６億元，持股量由１８﹒２２％降至

１７﹒９２％。比亞迪本周一（７日）低開３﹒１５％，曾跌４﹒５％至１８８﹒１元。周二

（８日）股價好淡爭持，盤中曾跌近３％。

比亞迪宣布，將推出百萬級別的高端品牌，定名「仰望」。據報道，比亞迪暫定於２０２３

年第一季度正式發布。然而，周三（９日）比亞迪股價仍見沽壓，曾挫６﹒８％，全日跌

４﹒６％，收報１８７元。１１月４日至８日三個交易日，比亞迪只錄得３﹒８萬元資金淨流入

好倉，而淡倉則錄得１８６３﹒５萬元資金淨流入。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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