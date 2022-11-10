  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2022 09:27

《法證攻防－林恩》巴郡減持套現，比亞迪（１２１１）見沽壓回吐

　　《法證攻防》比亞迪（０１２１１）今年９月突破２０萬輛單月銷量之後，１０月再破紀錄
，新能源汽車銷量錄得２１７８１６輛，按年升１６８﹒８％，按月升８﹒２％。比亞迪股價上
周纍計升近１９％，由１６５﹒７元升至　１９７元。
　　聯交所資料顯示，「股神」巴菲特的投資公司巴郡於１１月１日減持３２９﹒７萬股比亞迪
Ｈ股，每股均價１６９﹒８６５７元，套現約５﹒６億元，持股量由１８﹒２２％降至
１７﹒９２％。比亞迪本周一（７日）低開３﹒１５％，曾跌４﹒５％至１８８﹒１元。周二
（８日）股價好淡爭持，盤中曾跌近３％。
　　比亞迪宣布，將推出百萬級別的高端品牌，定名「仰望」。據報道，比亞迪暫定於２０２３
年第一季度正式發布。然而，周三（９日）比亞迪股價仍見沽壓，曾挫６﹒８％，全日跌
４﹒６％，收報１８７元。１１月４日至８日三個交易日，比亞迪只錄得３﹒８萬元資金淨流入
好倉，而淡倉則錄得１８６３﹒５萬元資金淨流入。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/11/2022
【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成
人氣文章中國故事09/11/2022
《神州經脈》CPI低預期PPI跌入負值　A場悶跌外資連走三日
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地疫情升溫油價兩連跌大行仍看好　中海油硬淨兼息高吼位買
人氣文章生財有道09/11/2022
【高息定存】渣打加入「搶錢」戰　年息4.8厘吸客
人氣文章FOCUS09/11/2022
【FOCUS】幣圈大佬「心戰」　「巴菲特2.0」落神壇
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地擴民企債券融資支持工具　內房勁升碧桂園曾漲三成　無視大行潑冷水
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金