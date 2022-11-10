《日入而息》瑞聲首三季少賺４７％，證監廉署拘８人涉唱高散貨

《今天重點》

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瑞聲（０２０１８）首三季純利跌４７％至５﹒８億元人民幣；瑞聲科技料明年手機市場穩中有

升，疫情影響可控

蔚來（９８６６）第三季虧損擴大至４１﹒４億人幣，收入升３３％

證監廉署拘捕８人包括「唱高散貨」集團主腦，涉非法收益１﹒９億

髮型屋政府街市宗教場所改為被動查核處所，持黃碼者可進入；馬場室外範圍容許飲食，政府重

開露營場地

消息指將軍澳跨灣大橋及將藍隧道暫定１２月１１日通車

德勤料政府本財年赤字１７００億元，倡股票印花稅回調至０﹒１％；「派糖」視乎下半財年賣

地收入，政府對樓市政策持觀望態度

福布斯中國內地富豪榜：鍾睒睒居首，百人財富總額跌３９％創紀錄

復星系換班，錢建農任復星國際（００６５６）執行總裁，徐曉亮任復星旅文（０１９９２）董

事長

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《即日市況》

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恒指全日低收２７７點報１６０８１，科指低收１０７點報３１７２

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《深滬股市》

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本土疫情快速蔓延，滬綜指跌０﹒３９％，外資走不停

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《美元匯價》

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美元料短期區間震盪，１０９附近有支持

歐元最新報０﹒０９９６４╱６８，日圓最新報１４６﹒４５╱４６

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《公司業績》

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日清食品（０１４７５）首三季純利２﹒３７億元，按年升２﹒５％

華虹（０１３４７）第三季純利倍升至１﹒０４億美元

瑞聲（０２０１８）首三季純利跌４７％至５﹒８億元人民幣

裕元集團（００５５１）首九個月純利按年升１﹒７倍至２﹒７億美元

利記（００６３７）中期盈轉虧蝕７００﹒８萬元，不派息

偉易達（００３０３）中期純利升６﹒６％，派息１７美仙

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《公司資訊》

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中國生物科技服務（８０３７）與華山醫院訂立合作框架協議

中國同輻（０１７６３）旗下合資中核安科銳中標１１台螺旋斷層放射治療系統

中銀香港表示數字人民幣是香港作為離岸人幣業務中心必要基礎設施

合富輝煌（００７３３）主席扶偉聰家族售逾兩成股權予碧服（０６０９８），持股降至約四成

日清食品（０１４７５）成功競購珠海永南餘下近三成股權，涉３﹒５２億元人民幣

港鐵（０００６６）推出「關愛共乘」應用程式，支援長者及有特別需要乘客出行

東瀛遊（０６８８２）舉行人才招募開放日，導遊及領隊實行包薪制

偉工控股（０１７９３）獲兩個擬議綜合重建項目合約，涉１０億元

英達公路再生科技（０６８８８）非全資附屬訂立若干服務協議

太古地產（０１９７２）夥德勤推出旗下香港物業第五個城市農圃

瑞聲科技（０２０１８）料明年手機市場穩中有升，疫情影響可控

騰訊（００７００）旗下拳頭公司起訴沐瞳遊戲侵權案被美國法院駁回

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《國企紅籌》

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綠地香港（００３３７）首１０個月合約銷售跌５６％至１２８億元人民幣

越秀交通（０１０５２）購蘭尉高速風險可控，廣東省業務收入受疫情影響

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《神州民企》

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復星系換班，錢建農任復星國際（００６５６）執行總裁，徐曉亮任復星旅文（０１９９２）董

事長

中國奧園（０３８８３）首１０個月合同銷售跌８２％

世茂集團（００８１３）１０月合約銷售額按年跌６０％至８２億元人民幣

力高（０１６２２）首１０個月合約銷售按年跌３６％

丘鈦科技（０１４７８）１０月攝像頭模組銷售數量跌１７﹒９％

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《中國要聞》

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胡潤發布青年企業家榜，張一鳴蟬聯青年企業家首富

據報河南有鄉鎮被要求協助富士康招工，每村一個指標

內地目標２０２５年每人擁有一個功能完備電子健康碼

西藏林芝墨脫縣發生５﹒６級地震，震中附近人口極少

銀保監發布修訂後保險保障基金管理辦法

深圳元宇宙研究院今成立，騰訊、華為等將參與建設

內地《立法法》修正草案網上徵意見

廣東發改委點名國網英大煤炭銷售價格超合理區間

李克強與洪森會晤，中方再援助柬埔寨２億元改善民生

荷蘭富盈交易獲批ＱＦＩＩ資格並於上海設立代表處

人行進行９０億逆回購利率持平，收水２０億

住建部表示北京等２４個城市將開展智能建造試點

商務部表示中國將與薩爾瓦多盡早啟動雙邊自貿協定談判

廣東東莞表示商品房售價較申報價下浮不得超過１５％

河南對問題樓盤保交樓項目批復２６２億人幣配套融資

深圳首批４４２２套人才房配售，最低每平方米２萬元

永城煤電流動性緊張重臨，擬將旗下５億債券部分展期

廣東省供銷合作聯社原黨組書記李朝明受查

中銀協表示截至６月末新市民專屬貸款餘額１﹒２萬億元

華為造車安全受質疑，問界Ｍ７測評被撞碎Ａ柱變形

據報蘋果公司限制中國境內ｉＰｈｏｎｅ ＡｉｒＤｒｏｐ功能

福布斯中國內地富豪榜：鍾睒睒居首，百人財富總額跌３９％創紀錄

上海第四批集中供地即將啟動，６地塊起始價１２２億

外交部表示高通等芯片企業參加進博會顯示看好中國潛力

鴻海表示富士康鄭州工廠會最短時間回到正常產能

長安汽車增持新能源車業務完成控股，稱將加速轉型

第五屆進博會意向成交７３５億美元，較去年增近４％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９９％，報１３５０３﹒７６點

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《內房困局》

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中金表示民營房企標準化融資及合規信託償債壓力將緩解

富力地產（０２７７７）境內８隻涉１３５億元公司債獲延期３年以上

摩通料僅與國企關聯和非受困民營開發商可獲發債支持

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《國際要聞》

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佛州州長德桑蒂斯一夜成名，或為共和黨出戰總統大選

佩洛西順利連任，拜登稱「對民主來說是美好一天」

共和黨紅潮變漣漪，特朗普堅持下周宣布參選總統

美中期選舉北韓射短程導彈，南韓擬建核武應對部門

英國內政部表示近三分一ＢＮＯ簽證申請者在１８歲以下

ＤＷＳ料不會現長期不確定性，市場更關注通脹數據

共和黨能否控制國會，關鍵看喬治亞州重選結果

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《外圍經濟》

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ＦＴＸ聯合創始人據悉告訴投資者公司可能破產

幣安宣布放棄收購，ＦＴＸ或破產

Ｍｅｔａ將實施有史以來最大範圍裁員，朱克伯格致歉

五名前利率制定者抨擊英倫銀行政策

南韓企業債券１０月跌幅創歷史新高

單一股票看跌合約交易量升至２００８年以來最高水平

將卸任的芝加哥聯儲行行長表示現在應放慢加息步伐

拜登表示美國經濟未瀕臨衰退，降低通脹效果需時

英國首相辛偉誠將與愛爾蘭總理馬田舉行會談

黑田東彥會晤岸田文雄後指央行密切注視金融外匯市場

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《大國博弈》

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加拿大外長罕有批評中國：破壞性愈來愈大

德國否決中企收購Ｅｌｍｏｓ等兩家德國芯片業交易

流亡異見者遭「中國海外警察」威脅，荷蘭警拘一人

涉嫌向中國發送國防技術圖紙，三人被美國司法部起訴

美日在日本西南海域大型軍演，應對中國軍事活動

加國外長指中國破壞性愈來愈大，中方提出嚴正交涉

外交部表示認真考慮中美元首印尼會面提議，暫無新信息

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《其他消息》

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新民黨何敬康下午報名參加立法會選委會界別補選

林鄭稱仍相信修例正確，指中央支持及家人等令她堅定

據報國安公署逾五億買物業，陳勇稱符合中央駐外模式

李家超稱政府會重整醫療體制，擬年底前推基層健康藍圖

機管局與珠海簽署備忘錄，開通「經珠港飛」直通客運服務

消息指將軍澳跨灣大橋及將藍隧道暫定１２月１１日通車

何珮玲下周一起出任發展局常任秘書長

本港首九個月商品出口貨量跌１１％，進口亦跌１０﹒６％

傳證監會聯同警方搜查多間上市公司，疑涉某股壇高手

本港新增一宗類鼻疽個案，患者住藍田發病前無到深水埗

深股通額度全日用８８００萬元，外資連續四日淨流出；滬股通額度

全日用７億元，外資淨流出７﹒５億元

澐璟未依地建會招標指引，梁志堅稱項目發展商非會員

匯豐表示明年對ＥＳＧ及元宇宙等投資主題持較正面看法；匯豐報告

指中產門檻需擁５９０萬流動資產，較疫情前持更多現金

ＨＢＬ表示擬數月內在港上線虛擬資產平台，初期涵蓋５至６個幣種

ＨａｓｈＫｅｙ獲證監會發出虛擬資產交易平台牌照

Ｍｏｏｎｆａｒｅ推出家族辦公室專門投資平台

虛銀鬥高存息搶客，ＰＡＯＢ存１０萬年賺５５００元

德勤料政府本財年赤字１７００億元，倡股票印花稅回調至０﹒１％

；「派糖」視乎下半財年賣地收入，政府對樓市政策持觀望態度

參與招收香港文憑試學生計劃的內地高校增至１３２間

彭博表示中國政策的支持將保持經濟正常運行，料年底下調存準率

維園年宵首日１２０個攤位競投全部租出，最高成交價為底價１０倍

網媒記者侮辱國歌判囚３個月，成《國歌法》生效後首宗定罪案件

羅兵威報告指家族企業新生代關注數碼化轉型和可持續發展；家族辦

公室選址時會考慮人才及稅制等因素

ＭＴＲ Ｌａｂ推出新平台推動智慧科創發展

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《新冠肺炎》

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本港新增５６９７宗確診輸入佔４９５宗，再多９人亡

過去一周確診個案微跌，但輸入病例升７﹒８％

衛健委表示香港基於科學精準原則調整防控措施接軌世界

全國昨新增本土陽性８８２４宗，按日升８％刷半年高

北京新增本土９５病例，雍和宮等景區及商場暫時關閉；北京已可預

約吸入用新冠疫苗

史立德稱商務旅客來港意欲低，冀盡快放寬至０＋０

同住家傭確診，公務員事務局局長楊何蓓茵正居家檢疫

教育局放寬防疫指引，課外活動可逐步恢復

２０２２北京國際汽車展覽會停止舉辦

港府澄清現階段無向外招聘方艙閉環工作人員

特首李家超赴泰商務團，料返港可直接取「藍碼」

立法會議員林琳快測呈陽性，現正進行居家隔離

譚耀宗稱「０＋３」已見成效，不急於實施「０＋０」

鄭州多家銀行對企業和個人房貸出台延期還本付息政策

盧寵茂稱本港疫情現階段仍屬公共衞生緊急事態

重慶昨增逾７５０宗本土陽性，渝北、兩江區加強管控；重慶爆疫中

心城區一日一檢，人員非必要不離區

馬場室外範圍容許飲食，政府重開露營場地

髮型屋政府街市宗教場所改為被動查核處所，持黃碼者可進入

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