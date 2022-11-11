《日出而作》通脹放緩，美三大指數狂飆，Ｍｅｔａ收升１０％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３７１５﹒３７ 升 １２０１﹒４３ ３﹒７０％

標普５００ ３９５６﹒３７ 升 ２０７﹒８０ ５﹒５４％

納斯達克 １１１１４﹒１５ 升 ７６０﹒９７ ７﹒３５％

倫敦富時１００ ７３７５﹒３４ 升 ７９﹒０９ １﹒０８％

法蘭克福ＤＡＸ １４１４６﹒０９ 升 ４７９﹒７７ ３﹒５１％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６５５６﹒８３ 升 １２６﹒２６ １﹒９６％

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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４１﹒４９３８，歐元兌美元１﹒０１９８



《公司業績》

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譚仔（０２２１７）半年盈利８２７７﹒５萬元跌４０％，不派息

吉星新能源（０３３９５）上季盈轉虧１６０﹒５萬加元，不派息

品創控股（０８０６６）首三季虧損擴至７３１萬元，不派息

榮暉控股（０８２１３）中期虧損收窄至３８０萬元，不派息

亞洲雜貨（０８４１３）中期純利升近８倍至３４３萬元，不派息

ＧＴ ＳＴＥＥＬ ＧＰ（０８４０２）首三季虧損擴至５０１萬坡元，不派息

洪橋集團（０８１３７）首三季盈轉虧７１０２萬元，不派息

維亮控股（０８６１２）首三季虧損擴至１３４４萬元，不派息

明樑控股（０８１５２）首三季虧損擴至１５５４萬元，不派息

森浩集團（０８２８５）首三季虧損擴至１０６５萬人幣，不派息

靖洋集團（０８２５７）首三季純利升３９％至１億元，不派息

正大企業國際（０３８３９）首三季盈轉虧６９０萬美元

廣駿集團控股（０８５１６）中期虧損收窄至２４４萬元，不派息

陸慶娛樂（０８０５２）首三季虧損擴至４１７５萬元，不派息

財華社集團（０８３１７）中期虧損收窄至１３１萬元，不派息

仁德資源（０８１２５）中期虧損擴至１１９６萬元，不派息

帝國金融集團（０８０２９）中期虧損擴大至３８８７萬元，不派息

皓文控股（０８０１９）首三季虧損擴至３３６萬人幣，不派息

中國新電信（０８１６７）首三季虧轉盈２３０４萬元，不派息

昌利控股（０８０９８）中期純利升２８％至１７５６萬元，不派息

新利軟件（０８０７６）首三季虧損擴至３５２６萬人幣，不派息

紫荊國際金融（０８３４０）首三季盈轉虧２８３萬元，不派息

大洋環球（０８４７６）中期純利升５０％至２９５１萬元，不派息

ＡＶ策劃推廣（０８４１９）首三季虧損擴至３４４０萬元，不派息

飛霓控股（０８４８０）首三季純利跌４８％至８８１萬令吉，不派息

中國農業生態（０８１６６）首三季虧損擴至３５０１萬元，不派息

愛達利網絡（０８０３３）首三季虧轉盈９８５萬元，不派息

匯財金融（０８０１８）首三季虧損收窄至１７０８萬元，不派息

新百利融資（０８４３９）中期盈轉虧９３１萬元，不派息

朝威控股（０８０５９）首三季虧損降至３５萬元，不派息

海納星空（０８２９７）中期盈轉虧１０２１萬元，不派息

羅馬元宇宙集團（０８０７２）中期盈轉虧３５７萬元，不派息

阿仕特朗金融（０８３３３）首三季虧損擴至２１４６萬元，不派息

毅高國際控股（０８２１８）中期盈轉虧８６６萬元，不派息

ＴＬ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ（０８５３６）首三季虧損降至４０４萬元，不派息

ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）中期虧損擴至７７９萬元，不派息

傲迪瑪汽車（０８４１８）首三季虧損擴至８７萬坡元，不派息

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《公司資訊》

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創勝集團（０６６２８）在美國癌症免疫治療年會公布兩項研究

和鉑（０２１４２）授權Ｍｏｄｅｒｎａ使用發現平台開發核酸產品

美高梅中國（０２２８２）獲控股股東７﹒５億美元後償循環貸款

勝捷（０６０９０）旗下美國學生房舍基金停止出售資產組合

中國移動（００９４１）今年派息率勝去年，明年升至逾７０％

亞洲電視控股（００７０７）違規漏報借出１５００萬元續約交易

ＵＴＳ（０６１１３）終止向實體提供貸款，分５期收回千四萬令吉

麗新發展（００４８８）建議２股供１股籌８億元，供股價折讓５０％

麗新國際（００１９１）擬２股供１股籌４﹒８億元，供股價折讓５０％

豐德麗（００５７１）建議合併寰亞傳媒（０８０７５），申請今早復牌

金融壹帳通（０６６３８）執董葉望春辭任，平保首席運營官付欣接任

ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）考慮覆核除牌決定

大唐西市（００６２０）委黃大海任執董，金孝賢辭任執董及行政總裁

瑞風新能源（００５２７）提方案償還１８０萬人幣，申請今早復牌

艾伯科技（０２７０８）或合資量旋科技拓量子計算雲平台

揚科集團（０１４６０）發本金２０５４萬元新承兌票據結算到期票據

布萊克萬礦業（００１５９）非執行董事及副主席劉珍貴將退任

港龍中國地產（０６９６８）控股股東所持３億股遭第三方出售

麗豐控股（０１１２５）公眾持股量少於１５％，申請今早復牌

中石化（００３８６）控股股東擬近２％股權予中石油集團

豐展控股（０１８２６）合營發展中東建築業務，佔４５％股權

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《國企紅籌》

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上海石化（００３３８）３４億人幣建熱電機組項目

首創環境（０３９８９）近１８億元贖回境外優先股

中國電信（００７２８）全面實施「雲改數轉」戰略

中國人民保險（０１３３９）１０個月保費收入升逾９％

凱萊英（０６８２１）８億人幣回購５２３萬Ａ股

康希諾（０６１８５）新冠病毒疫苗獲摩洛哥授緊急使用

中國中鐵（００３９０）中標１５重大工程涉９０６億人幣

中國財險（０２３２８）１０個月保費收入升１０％

中芯國際（００９８１）免去任凱非執董，楊魯閩任非執董

榮昌生物（０９９９５）醫重症肌無力產品擬納藥物認定

未來世界（００５７２）３９７萬元再購山高控股（００４１２）８８萬股

浪潮國際（００５９６）建議改名「浪潮數字企業技術」

招金礦業（０１８１８）３名非執行董事提辭任

上實環境（００８０７）首三季純利５﹒７億人幣增１１％

泰達（０８１８９）首三季盈轉虧８３８萬人幣，不派息

濱海泰達（０８３４８）首三季純利跌３７％，不派息

中芯（００９８１）第三季賺４﹒７億美元，同比升４７％

上海青浦（０８１１５）首三季純利跌９９％，不派息

大豐港（０８３１０）首三季虧損擴至５８０８萬元，不派息

中國恒有源（０８１２８）首三季虧損收窄至４３２３萬元，不派息

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）「舒格利單抗」治療胃癌臨床研究達主要終點

綠葉製藥（０２１８６）用於骨質疏鬆症產品獲批內地上市

慕容家居（０１５７５）首席財務官陳美娟辭任，昨起生效

國聯通信（０８０６０）中期虧損降至１３７萬，不派息

盛龍錦秀（０８４８１）首三季純利跌４１％，不派息

天平道合（０８４０３）首三季盈轉虧９１１萬，不派息

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《中國要聞》

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長三角到２０２５年基本建立統一開放的市場體系

１０月Ｍ２增１１﹒８％略低預期，外幣存款逾兩年低

１０月新增人幣貸款６１５２億大幅低預期，近５年低

１０月社會融資規模增量僅９０７９億元，大幅低預期

１０月末社融規模存量３４１萬億，同比增１０﹒３％

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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通脹降溫料美國放緩加息，美匯創１３年最大單日跌幅

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《大國博弈》

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白宮宣布拜登下周一印尼會晤習近平，深化溝通合作

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《新冠肺炎》

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上海昨日新增新冠

陽性感染者４宗

地政總署署長黎志

華快測呈陽性，正

進行隔離

習近平強調堅定不

移「動態清零」總

方針，優化防控措

施

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《神州金融》

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個人養老金基金產

品和銷售機構名錄

近期將發布

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