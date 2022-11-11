《運籌帷幄－梁業豪》找尋大戶於回吐期換入的股份

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和向淡。上周港股從低位急速回升，其實已屬非常不俗的表現。可惜昨天（９日）好友大戶

見上晚美股下挫，而於棄了大舉再攻的機會。按最新局勢，本欄認為好友須繼續忍耐，多作退守

。大家應該記得，本周一（７日）筆者已提醒各位好友應暫時收手，不再進攻，因種種跡象顯示

短期升浪已經暫告一段落。鑑於其後累積的跌幅和回吐市的運行時間較預期為大和長，我們應市

時須保持審慎。

於回吐市進行期間，主要指數成分股的強弱勢或會出現明顯的變化，反映出有大戶於跌市中

進行換馬。根據經驗，被沽售的股份的短中期走勢多落後於大市，被買入的股份則多會跑贏大市

，值得我們優先考慮。另一方面，回吐期過長會對後市的再升動力有影響，因他日淡友於高位的

反攻意欲和信心都會較強。至於哪些股份是大戶近期換入的，請參考筆者透過ＷｈａｔｓＡｐｐ

＋８５２ ６６２１９７２８給大家的資料。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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