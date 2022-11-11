《窩輪匯智－劉嘉輝》如何以窩輪轉倉食大浪

《窩輪匯智》港股今個月以來走勢一浪高一浪，周五（１１日）港股在內地放寬入境檢疫限

制及美國通脹較預期低的兩大利好因素下，恒指裂口急升逾１２００點，重上１７３００點位置

，修復５０天線水平。

筆者不時提及，引伸波幅呈現鏡面倒影，即升市當中，反映波動性預期的波幅指數回落，例

如美股昨上升市下，俗稱恐慌指數的ＶＩＸ則隨之回落至２３點子水平。不過，港股周五急升當

天，恒指波幅指數不跌反升，反映市場認為後市波動性可能仍保持高企。

本周筆者收到不少投資者問及，不少如ＡＴＭ等股份急升的同時，帶動手持的認購證由價外

變為價內，轉倉的策略又該如何部署？

當一隻窩輪由價外變為價內的時間，投資者開始賺取「價內證」，這就是投資者經常提及的

「爆炸力」，為免好夢成空，不少投資者當然想「食糊」獲利，但若擔心正股還有更大升勢，這

個時候就可先沽出價內的產品，然後轉倉至價外或是貼價的窩輪繼續坐倉。這個策略的特點在於

，可利用部分沽出價內證所得的利潤，投放於價格較低的貼價價外證，再靜待這個新倉再由價外

變價內，然後再進行轉倉。如是者，每次轉倉都能將部分利潤「袋袋平安」，直至升勢逆轉，最

後一隻窩輪雖然有所損失，但只為整個利潤的一小部分。

利用窩輪的另一個特點，是透過槓桿效應減少買入正股的注碼，保持資金靈活性，亦有助減

少資金及過度集中投放於一兩隻個股的風險。

即將踏入科技股業績，包括騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）等都會於下周公布，

續看好的投資者不妨借用上述策略，調整至價外產品部署大浪機會。當然如果投資者是看淡正股

，認為過去一周升幅太大，又或想幫手持正股「買保險」，亦可留意市場上認沽證。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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