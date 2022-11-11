《缸邊隨筆－石鏡泉》民主黨「小敗」之後

《缸邊隨筆》美中期選舉前，市場認為共和黨可以大勝，傳統上共和黨利股市，但結果是共

和黨未能大勝，只能讓民主黨「小敗」，美股便立時下挫，道指跌逾６００點收。之後如何？



招商宏觀張靜靜團隊有個報告可供參考：



選舉結果如何影響政治格局？年底前關注內政，明年起外政變數增加。



１。年底前或為民主黨推財政的最後窗口期。即便保留參議院多數席位，但丟掉眾議院仍意

味著未來拜登的施政空間、尤其財政支出將受到掣肘。明年１月新一屆國會議員即將就職，因此

目前白宮想再度發力財政，今年年底前為重要窗口期，此後若想再度增加大規模財政開支捉襟見

肘。



２。內政受制，拜登政府或將重心轉向外交。第一，新能源發展或面臨阻力。盡管拜登已簽

署《通脹削減法案》，但後續共和黨仍可通過其他手段影響法案支出流向，美國新能源產業鏈、

芯片等發展或面臨阻力。第二，目前拜登政府正在推進的婦女墮胎權、槍枝管制等法案的阻力或

也將增加。第三，對外偏鷹仍為外交政策的主基調。



３﹒ ２０２４年大選或更為膠著。初選過程中，前總統特朗普高調參與，積極為共和黨候

選人背書；其背書的候選人在終選中獲勝，或可幫助特朗普在黨內、以及２０２４年總統大選中

擴大影響力。但本次中選民主黨在參議院的選情好於預期，意味著２０２４年大選前兩黨仍勢均

力敵、也必然加劇角逐。



兩年後，在２０２４年的總統競選中，民主黨的最大對手，應不是特朗普，而是今次在佛羅

里達州競選連任的Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ。



Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ有特朗普的魅力，但卻沒有特朗普的狂和種種歷史包袱。他在競

選演辭完畢後，台下聽眾大叫：ＵＳＡ！ＵＳＡ！ＵＳＡ！真的如何，兩年後便知。



美聯儲將成為明年美國經濟的救生圈。丟掉內政牌的拜登，已無法通過財政支持對冲明年美

國經濟的下行風險，進而一旦經濟陷入衰退，貨幣政策幾乎成為唯一選項，明年中美聯儲轉向降

息概率大增。



中期選舉的事件驅動行情基本告終，市場將進入衰退交易。事件驅動型交易的時間都不會太

長，一旦塵埃落定交易就將自動關閉。目前美國失業率觸底回升趨勢漸明朗，今年Ｑ４到明年

Ｑ１經濟衰退風險上升，事件驅動落幕後，市場將開始進入衰退交易，美股即將經歷最後一跌（

殺業績）。



由現在到明年１月新一屆國會就職前，拜登政府縱想通過甚麼的福利方案都不大可能。但他

仍可以簽發總統令，要廢，也要到２０２４年新總統不是民主黨人，才有得改。



不要小看這個總統令，今年３月拜登簽了個總統令Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｒｄｅｒ

１４０１９，要求逾６００多個政府機構要設法方便選民去投票。上次民主黨搞出個郵寄選票也

合法時，就搞出了個死人都有郵寄選票，也有無姓名的選票、過期選票的爭拗。今時這個方便選

民投票的措施應對今次民主黨只是「小敗」，是有幫助的。



＊美儲局未必可大加息＊



民主黨一向是派福利，過去兩年已派得不少。共和黨就算只拿回眾議院，應不會再讓拜登政

府再去大派福利。共和黨應會拿國債上限來說事，又或阻撓撥款法案。耶倫的由財政部買回國債

之路會行不通，此即美儲局未必可以大加息，一時轉不來，還反要再ＱＥ。是也不是明年中可知

，如美儲局不能再大加息，甚至再ＱＥ，則美元頂應已見了。



民主黨和共和黨今時在國內政務是個觀點╱角度之爭，在對外事務上，都不會放過中國。到

目前看共和黨較重視關稅打壓，而民主黨則會拉幫結派來打壓。



無論之後美國政壇怎變化，市場現有認為美帝國在衰落周期，因為美國今時發債過多。



貸款廣告有句：借錢梗要還，還得起，至好借。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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