《盤後部署》恒指漲逾千二點迎開心星期五，下周可挑戰１８１００

《經濟通通訊社１１日專訊》美國通脹降溫，帶動美股隔晚大升，道指漲逾１２００點，創

２０２０年５月以來單日最大升幅。港股今日同樣造好，開市一刻重上１７０００關。恒指高開

１０３９點，報１７１２０，早段升幅一度收窄至７００多點。半日升８８１點，收報

１６９６２。午後國務院公布疫情防控鬆綁措施，恒指曾升至１７３６８，升幅超過１２００點

，最終迎來「開心星期五」。

恒指今日收報１７３２５，升１２４４點或升７﹒７４％，主板成交１８２５﹒８６億元，

全星期升１１６４點或７﹒２１％。國企指數收報５８６７，升４５０點或升８﹒３１％。恒生

科技指數收報３４９１，升３１８點或升１０﹒０５％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０８７，升５１點或升１﹒６９％，成交

５１３７﹒８５億元人民幣。深證成份指數收報１１１３９，升２３１點或升２﹒１２％，成交

３１２０﹒４４億元人民幣。



＊碧桂園大漲３５％，高踞藍籌榜首＊



科技指數今日升幅跑贏大市，科技股近乎全線上揚。萬國數據（０９６９８）急升

３７﹒２９％，收報１２﹒４８元，該股成交約１６４３萬股，涉資１﹒８９億元，盤中高見

１２﹒４８元，最低見１０﹒４２元，為表現最佳的科指股；嗶哩嗶哩（０９６２６）升

２１﹒１２％，收報９６﹒０５元；快手（０１０２４）升１７﹒５５％，收報４７﹒９元；京

東集團（０９６１８）升１６﹒１％，收報１９２﹒５元。

至於ＡＴＭ三隻重磅科技股，阿里（０９９８８）升１２﹒３８％，收報７０﹒８元，該股

成交約１﹒１１億股，涉資７６﹒５９億元，盤中高見７１﹒４５元，最低見６７﹒０５元；騰

訊（００７００）升１１﹒６７％，收報２５８﹒４元；美團（０３６９０）升１２﹒４７％，

收報１５９﹒６元。

據報支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地，內房股升勢顯著，首三隻表現最佳藍

籌股均為內房及物管股。碧桂園（０２００７）升３４﹒９４％，收報２﹒２４元，該股成交約

１３﹒６３億股，涉資２７﹒９２億元，盤中高見２﹒３２元，最低見１﹒７８元；龍湖

（００９６０）升２９﹒０８％，收報１８﹒２元；碧桂園服務（０６０９８）升２０﹒９２％

，收報１３﹒１８元；中海外（００６８８）升１１﹒７９％，收報１８﹒４元。



＊恒指自６月以來首度升破１０周線＊



美國１０月ＣＰＩ按年增７﹒７％，為今年１月以來最小漲幅，同時聯儲局官員釋出鴿派訊

號，令市場普遍對聯儲局下個月的加息幅度預期，降至加息５０個基點。美國通脹問題有改善跡

象，已讓市場感到鬆一口氣，成為港股今日大升的催化劑之一。

更重要的是，港股年內長時間積弱，其中一個原因是內地實行較嚴密的防控措施，一眾內需

股、汽車股等捱沽，疊加內房危機尚未解除，拖累恒指表現。如今中央防控政策漸鬆，包括入境

防疫措施由「７＋３」改為「５＋３」，並取消入境航班熔斷機制，讓市場憧憬內地能逐步對外

開放，民航股、內需股全線起動。市場投資氣氛大幅好轉，令港股出現久違的單日升逾千點的情

況。

在日線圖上，恒指今日收市升破５０天線，為近４個月以來首次，１０天線又升破２０天線

，短線走勢有所改善。在周線圖上，上星期已終止了連續三個星期的跌勢，今個星期更加升破

１０周線，為今年６月以來首次。除非內地防控政策、中概股問題、內房危機、加息等再現暗湧

，否則港股下星期料能繼續向上升，下個反彈阻力估計在１０月初的高位１８１００水平。



＊港交所有力挑戰１００天線＊



與大市走勢較密切的港交所（００３８８）今日升１１﹒２６％，報２８４﹒６元，該股成

交約１５３５萬股，涉資４３﹒３４億元，盤中高見２８７﹒８元，最低見２７４﹒４元。

在日線圖上，港交所今日裂口高開，並升破５０天線，更曾突破１０月高位２８７﹒８元。

事實上，港交所自１０月中旬開始的成交額大幅改善，隨住市場投資氣氛好轉，港交所料仍有上

升動力。當然，今日股價大升後，９日ＲＳＩ已升至７０，逐步升近嚴重超買區，估計港交所短

期走勢會反覆向上，有力挑戰１００天線（目前為３１０元水平）。（ｅｒ）

