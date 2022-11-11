《台股攻略－黃振宇》美國通脹數回落，台股今日重上萬四點關口

《台股攻略》美國公布１０月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增７﹒７％，通脹稍為降溫，

台股今日（１１日）跟隨外圍股市上升，加權指數裂口上升３７５點開市，資金湧入台股市場，

半導體股升勢凌厲，金融股亦獲市場追捧，指數最終收１４００８點，大升５０３點，成交金額

為新台幣３３５４﹒１６億元，為５個月以來的最大成交金額，三大法人合計淨買入新台幣

４８７﹒３４億元，其中外資錄得淨買入新台幣４８７﹒３４億元，創下史上第三高紀錄。

半導體板塊交投暢旺，台積電收新台幣４４１﹒５元，升８﹒３％，市值升至新台幣

１１﹒４４兆元；聯發科收新台幣７００元，升６﹒１％；聯電同樣升勢凌厲，收新台幣４４元

，升５﹒６％。ＩＣ設計股方面，瑞昱收新台幣３００﹒５元，升超過６％；聯詠收新台幣

２９８元，升２﹒８％；創意、智原、晶豪科、群聯及九暘均升４％至７％。大價股的力旺漲停

，收新台幣１４００元；信驊收新台幣２１３５元，升９﹒２％；大立光收新台幣２０３０元，

升３﹒３％；旭隼、世芯－ＫＹ、亞德客－ＫＹ、譜瑞－ＫＹ及ＡＥＳ－ＫＹ均升３％至６％。

南電強調ＡＢＦ載板市場維持持續供不應求，消息刺激其股價漲停，收新台幣２５６﹒５元；欣

興及景碩亦分別升７﹒５％及５﹒８％。金融股方面，雖然行業於１０月業績回落，但相關股亦

受市場追捧而紛紛上揚，金控雙雄的富邦金及國泰金升超過５％，開發金、華南金、玉山金、中

信金及台新金均升超過３％。

美國通脹數據回落至７﹒７％，市場憧憬美聯儲局將放緩１２月加息步伐，資金湧現下為股

市帶來動力，惟短期美國中期選舉為股市帶來波動走勢，建議現階段不要急於高追，宜趁回調時

採取分注投資策略。選股上，可關注早前跌得較深的電子權值股，以及受惠新能源汽車政策的相

關股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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