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即市新聞

11/11/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》恒指熊證重貨區內全部３０隻熊證已被殺倉

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、電
訊業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為創科
實業（００６６９）、中國移動（００９４１）與新地（０００１６），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選貝殼（０２４２３）、Ｌ＇ＯＣＣＩＴＡＮＥ（００９７３）與普拉達（０１９１３）。
　　恒指期貨大幅裂口高開後，曾高見１７２０７，然後才呈現即市回吐。即市好淡分界線現為
１６８４８，價位宜守穩於已轉上移的小時圖保歷加通道頂部之上。若ＭＡＣＤ成功發出「雙牛
」買入訊號，超短線投機者只宜即市小注候低持有指數牛證圖利，熊證暫且不宜。恒指曾一度升
抵１７１２０，即恒指熊證重貨區１７０００－１７０９９內３０隻熊證已被全部殺倉。好友大
戶的下個進攻目標，應為收回價區域１７２００－１７２９９內的２４隻熊證。港股正於高位消
化急升的市況，好友佔了上風。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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