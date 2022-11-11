《談國論企－黎偉成》零售消費品四連增銷續向俏

《談國論企》中國的消費品零售總額於２０２２年９月份同比續升，連同６至８月份所形成

四連升，確認止住３－５月份的三連跌，乃國內生產總值在三季度同比增長３﹒９％的其中重要

支持力量。國務院總理李克強２０２２年８月３１日主持召開國務院常務會議，議決要促投資帶

消費增就業等作為擴大有效需求；如新冠肺疫變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ散發多發的情況進一步受

控，料內需會促經濟加大恢復甚至穩中有進發展。



＊升級類及耐用品零售銷售皆有明顯改善＊



來自中國國家統計局所發表的最新資料，社會消費品零售總額於２０２２年９月份達

３﹒７７４５萬億元同比增長２﹒５％，連同８月份３﹒６２５８萬億元升５﹒４％、７月份和

６月份分別增長２﹒７％及３﹒１％，形成四連升之勢。惡疫於３月份開始再度散發多發，社會

消費品零售市場應聲回落３﹒５％，連跌３個月至６月份再現回升，乃於疫情在美歐等環球各地

相當深重背境下取得的成績，堪稱相當難得。

再看社會消費品零售總值於９月份的最新發展，最基本的飲與食之類的零售銷售有增長，而

一般民生所需甚至「升級類」商品的銷情，都有改善。最惹人注目的當然是（一）「升級類」商

品的銷情，穩中向好，如（Ｉ）耐用品如（ｉ）汽車銷售額於９月份４，２１３億元，同比升

１４﹒２％，使１－９月份累計３﹒３１７４萬億元的同比由１－８月份之減轉增０﹒４％；

（ｉｉ）通訊器材於月份銷５５３億元同比增長５﹒８％，為四連之升。但（ｉｉｉ）家具類於

９月份達１４４億元，減少７﹒３％，顯然受到商品住宅房的銷情仍低迷的困擾。

和（ｉｖ）金銀珠寶類銷售額於是月份達２６６億元，同比增長１﹒９％，亦屬四連升，止

住５月份減少２６﹒７％、４月份減２６﹒７％和３月份跌１７﹒９％之況，意味以大媽為主的

人民投資回復生機。（ｖ）化妝品類，於９月份達３１７億元同比減３﹒１％，但環比少減

３﹒３個百分點。

生活類的消費品零售項目，則保持穩定的增長勢頭，其中（二）服裝鞋帽、針紡織品類產品

，於９月份達１０７２億元同比減０﹒５％，比８月份銷售９６３億元同比增５﹒１％之況要遜

色，惟此已有連續三個月上升，居民近期少買一點，同樣是良性的啟示。

（三）生活必須的消費品零售，保持相對穩定的增長態勢，如（１）糧油食品類產品的銷售

額，於９月份達１６７７億元同比增長８﹒５％，（２）飲料類產品２７８億元升４﹒９％，

（３）中西藥品類產品的銷售５６９億元同比增長９﹒３％。



＊網上零售保持穩定增長佔比逐步提升佳象＊



要特別指出的，為（四）全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的

習慣：於２０２２年１－９月份累計９﹒５８８萬億元同比增４。％，其中實物商品網上零售額

８﹒２３萬億元增６﹒１％和於零售總額佔比提升至２５﹒７％。網上零售銷售，為相當嶄新和

良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤

其是有「５Ｇ＋」的支持。

國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，特別提到要支持個人消費貸款、房

地產和平台經濟等幾個重要舉措，以持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力；

會議重點提出「消費」，強調消費乃與民生息息相關，應成為「經濟主拉動力」，要求要支持金

融機構對「受疫情影響」的個人消費貸款，採取更加靈活的安排。相信所指的受疫情影響的個人

消費貸款，會是家電等耐用品項目。

李克強在８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以促投資帶消費增就業

等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎。

凡此，可在相當程度抵銷美國、歐洲等地的經濟低迷甚至漸步衰退的衝擊。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

