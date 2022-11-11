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即市新聞

11/11/2022 12:13

《午市前瞻》專家料中美會面有實質成果，港交所今年有望試３００

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１６９６２，升８８１點或５﹒４８％，主
板成交８６３﹒９６億元。恒生中國企業指數報５７２０，升３０３點或５﹒５９％。恒生科技
指數報３３７９，升２０７點或６﹒５３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２４８﹒２元，升１６﹒８元或７﹒２６％，成交５６﹒９２億
元；美團收報１５５元，升１３﹒１元或９﹒２３％，成交４４﹒１９億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報６７﹒５５元，升４﹒５５元或７﹒２２％，成交３２﹒４８億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

　
＊黃偉康：恒指年底前有望試１８０００＊
　
　　美國通脹再現回落跡象，１０月份ＣＰＩ按年升７﹒７％，低於預期的８％，前值８﹒２％
。隔晚美股暴升，道指勁升１２００點，納指爆升逾７％，今日亞洲區股市普遍受刺激高開，恒
指今早大幅高開逾１０００點，逼近５０天線水平，惟開市後獲利盤湧現令升幅收窄，並於
１７０００點大關上下拉鋸。
　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市況強勢下，１７０００點未必
有太大阻力，即使港股已由低位反彈逾２０００點，但整體估值仍然低迷。至於後市表現可觀望
中美元首會面情況，預期最壞情況都只是維持現狀，因早前中國已與德國有一定共識，料美國亦
較傾向於今次會面須取得一定成果。
　　另外，黃偉康亦關注內地防疫政策轉向狀況，儘管國家主席習近平言論主調堅持動態清零原
則，但亦有釋出較正面信息，例如曾提到不願地方防疫措施過分影響經濟，並非每次都要以封控
來控制疫情，故黃偉康維持預期明年３月前將陸續減除防疫限制，並有望於３月完全開放。市場
氣氛正面，黃偉康估計大市有望進一步上望１８０００點。
　
＊港交所有望遠受惠於ＩＰＯ轉好＊
　
　　大升市投資氣氛積極，重磅股擔大旗領升恒指，加上日均大市總成交有明顯回升趨勢，市場
憧憬（００３８８）有望進一步回升。黃偉康指，港交所股價已超前部署，故今日爆升後略有回
吐壓力，但他預期港股ＩＰＯ有望轉強，無論中美元首會面有任何結果，預期中資公司此後都會
將香港作為主要考慮上市的市場，在市場樂觀氣氛持續下，港交所亦會受惠。他指目前股價水位
較高，料先回落至５０天線約２６９元附近，反覆試穩５０天線後再向上突破，年底前有望上試
３００元水平。
　　另一重磅股美團（０３６９０）今早同樣高開突破５０天線，但明顯出現較大沽壓，黃偉康
提到不少科技股反彈幅度都跑贏恒指，但美團尚有遭騰訊（００７００）減持風險，相反，已被
減持京東（０９６１８）有更大反彈動力，另外跌跌不休的商湯（０００２０）亦未知早期投資
者何時減持完畢，建議投資者宜選擇重組完畢的股份，加上中國經濟轉好亦對京東較為有利。
　
＊投資者不宜盲目聽信唱好消息＊
　
　　昨日有報道證監會與廉署日前採取有關涉嫌「唱高散貨」聯合行動，拘捕８名人士，包括一
個「唱高散貨」集團懷疑主腦，據報為數年前涉及Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ「謎網５０」，以及
２０１７年細價股爆破有關的葉志輝，疑涉事兩間上市公司皓文控股（０８０１９）及國茂控股
（０８４２８）今早停牌。黃偉康指事涉警方調查不宜作過多評論，但認為當局採取行動為好事
，因若市場有過多虛假消息並不理想，提醒投資者不宜盲目聽信唱好個別股份的消息，入手任何
股份前都應自己做功課，真假消息應要先行分辨清楚。（ｈｃ）

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