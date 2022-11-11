《午市前瞻》專家料中美會面有實質成果，港交所今年有望試３００

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１６９６２，升８８１點或５﹒４８％，主

板成交８６３﹒９６億元。恒生中國企業指數報５７２０，升３０３點或５﹒５９％。恒生科技

指數報３３７９，升２０７點或６﹒５３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２４８﹒２元，升１６﹒８元或７﹒２６％，成交５６﹒９２億

元；美團收報１５５元，升１３﹒１元或９﹒２３％，成交４４﹒１９億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報６７﹒５５元，升４﹒５５元或７﹒２２％，成交３２﹒４８億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

。



＊黃偉康：恒指年底前有望試１８０００＊



美國通脹再現回落跡象，１０月份ＣＰＩ按年升７﹒７％，低於預期的８％，前值８﹒２％

。隔晚美股暴升，道指勁升１２００點，納指爆升逾７％，今日亞洲區股市普遍受刺激高開，恒

指今早大幅高開逾１０００點，逼近５０天線水平，惟開市後獲利盤湧現令升幅收窄，並於

１７０００點大關上下拉鋸。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市況強勢下，１７０００點未必

有太大阻力，即使港股已由低位反彈逾２０００點，但整體估值仍然低迷。至於後市表現可觀望

中美元首會面情況，預期最壞情況都只是維持現狀，因早前中國已與德國有一定共識，料美國亦

較傾向於今次會面須取得一定成果。

另外，黃偉康亦關注內地防疫政策轉向狀況，儘管國家主席習近平言論主調堅持動態清零原

則，但亦有釋出較正面信息，例如曾提到不願地方防疫措施過分影響經濟，並非每次都要以封控

來控制疫情，故黃偉康維持預期明年３月前將陸續減除防疫限制，並有望於３月完全開放。市場

氣氛正面，黃偉康估計大市有望進一步上望１８０００點。



＊港交所有望遠受惠於ＩＰＯ轉好＊



大升市投資氣氛積極，重磅股擔大旗領升恒指，加上日均大市總成交有明顯回升趨勢，市場

憧憬（００３８８）有望進一步回升。黃偉康指，港交所股價已超前部署，故今日爆升後略有回

吐壓力，但他預期港股ＩＰＯ有望轉強，無論中美元首會面有任何結果，預期中資公司此後都會

將香港作為主要考慮上市的市場，在市場樂觀氣氛持續下，港交所亦會受惠。他指目前股價水位

較高，料先回落至５０天線約２６９元附近，反覆試穩５０天線後再向上突破，年底前有望上試

３００元水平。

另一重磅股美團（０３６９０）今早同樣高開突破５０天線，但明顯出現較大沽壓，黃偉康

提到不少科技股反彈幅度都跑贏恒指，但美團尚有遭騰訊（００７００）減持風險，相反，已被

減持京東（０９６１８）有更大反彈動力，另外跌跌不休的商湯（０００２０）亦未知早期投資

者何時減持完畢，建議投資者宜選擇重組完畢的股份，加上中國經濟轉好亦對京東較為有利。



＊投資者不宜盲目聽信唱好消息＊



昨日有報道證監會與廉署日前採取有關涉嫌「唱高散貨」聯合行動，拘捕８名人士，包括一

個「唱高散貨」集團懷疑主腦，據報為數年前涉及Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ「謎網５０」，以及

２０１７年細價股爆破有關的葉志輝，疑涉事兩間上市公司皓文控股（０８０１９）及國茂控股

（０８４２８）今早停牌。黃偉康指事涉警方調查不宜作過多評論，但認為當局採取行動為好事

，因若市場有過多虛假消息並不理想，提醒投資者不宜盲目聽信唱好個別股份的消息，入手任何

股份前都應自己做功課，真假消息應要先行分辨清楚。（ｈｃ）

