《美元走勢－羅明立》歐元兌美元反彈，初步阻力１﹒０２２０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４１﹒１８ １４２﹒４８ １４１﹒０４

歐元╱美元 １﹒０２４５ １﹒０２５３ １﹒０１６３

英鎊╱美元 １﹒１７４６ １﹒１７６０ １﹒１６４７

美元╱瑞郎 ０﹒９６２９ ０﹒９６８２ ０﹒９６１９

美元╱港元 ７﹒８４００ ７﹒８４５４ ７﹒８３３９

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《美元走勢》美國１０月未季調ＣＰＩ按年升７﹒７％，低於預期的８％，亦是今年１月以

來新低，消息加強市場對聯儲局放慢加息的預期，利率期貨顯示，美聯儲在１２月只會加息

０﹒５％，明年５月達到加息周期的峰值４﹒９％。美匯指數大跌而道指大漲接近４％。

非美貨幣全面上漲，歐元兌美元向上反彈，初步阻力位於１﹒０２２０，下一步阻力位於

１﹒０３００及１﹒０３７０，初步支持在１﹒０１５０，短期應會高位整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０３２０ １﹒０２００ １﹒０３８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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