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即市新聞

11/11/2022 17:21

《美元走勢－羅明立》歐元兌美元反彈，初步阻力１﹒０２２０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４１﹒１８　１４２﹒４８　１４１﹒０４
　　歐元╱美元　１﹒０２４５　１﹒０２５３　１﹒０１６３
　　英鎊╱美元　１﹒１７４６　１﹒１７６０　１﹒１６４７
　　美元╱瑞郎　０﹒９６２９　０﹒９６８２　０﹒９６１９
　　美元╱港元　７﹒８４００　７﹒８４５４　７﹒８３３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月未季調ＣＰＩ按年升７﹒７％，低於預期的８％，亦是今年１月以
來新低，消息加強市場對聯儲局放慢加息的預期，利率期貨顯示，美聯儲在１２月只會加息
０﹒５％，明年５月達到加息周期的峰值４﹒９％。美匯指數大跌而道指大漲接近４％。　
　　非美貨幣全面上漲，歐元兌美元向上反彈，初步阻力位於１﹒０２２０，下一步阻力位於
１﹒０３００及１﹒０３７０，初步支持在１﹒０１５０，短期應會高位整固。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０３２０　１﹒０２００　１﹒０３８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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