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11/11/2022 17:17

巴菲特再沽比亞迪（１２１１）５７８﹒２５萬股，套現１１﹒４億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》股神巴菲特再減持比亞迪（０１２１１），據聯交所資料披露
，巴菲特投資旗艦巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ　Ｈａｔｈａｗａｙ）於本周二（８日）按每股作
價１９６﹒９９４５元，出售比亞迪５７８﹒２５萬股Ｈ股，套現１１﹒３９億元，持股量由
１７﹒１５％降至１６﹒６２％。（ｂｉ）

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