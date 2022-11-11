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11/11/2022 16:33

本港上季經濟按年萎縮４﹒５％，政府下調全年預測至－３﹒２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》根據政府統計處今天發布的修訂數字，實質本地生產總值繼第
二季按年收縮１﹒３％後，在今年第三季收縮幅度擴大至４﹒５％，與預先估計的相同。經季節
性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季上升１％後，第三季下跌２﹒６％，亦與預先估
計的相同。首三季合計，實質本地生產總值按年下跌３﹒３％。
　
＊首三季實質本地生產總值按年跌３﹒３％＊
　
　　政府表示，考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，今年全年實質本地生產總值
增長預測由８月覆檢時公布的－０﹒５％至０﹒５％，向下修訂至－３﹒２％。政府將繼續密切
留意情況。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎－１﹒１％至－３﹒７％，平均約為
－２﹒８％。
　　政府指，香港經濟在今年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來
持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求
，儘管疫情大致穩定、勞工市場情況改善及政府在８月份發放消費券為私人消費帶來支持。實質
本地生產總值繼上一季按年收縮１﹒３％後，在第三季下跌４﹒５％。
　
＊出口續受壓，金融收緊部分抵銷消費券刺激＊
　
　　政府指，展望未來，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經
濟體通脹高企以及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也
將增添下行風險。不過，政府放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排應對服務輸出帶來一些支持。
　　本地方面，勞工市場情況改善及消費券計劃會在短期內繼續支持消費需求，然而金融狀況收
緊及資產價格隨之受壓將部分抵銷這些正面影響。經濟前景惡化及借貸成本上升將壓抑固定資產
投資。不過，只要疫情持續受控及相關限制措施進一步放寬，經濟活動應能逐漸復常。（ｃｌ）

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