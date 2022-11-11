《再戰明天》二十國集團峰會舉行，歐元區公布工業生產

《經濟通通訊社１１日專訊》二十國集團峰會舉行，及歐元區公布工業生產，料為下周一

（１４日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，二十國集團（Ｇ２０）成員國和全球組織領導人抵達峇里島，準備

參加為期兩日的峰會。本港時間下周一晚８：３０ｐｍ，加拿大央行、英倫銀行、美國聯邦儲備

系統理事會和歐洲央行舉行有關經濟、財政與央行業務的多樣性、公平性和包容性的會議，加拿

大央行總裁麥克勒姆致開幕詞。

數據方面，下周一本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生產，年率升幅料由

２﹒５％擴大至２﹒７％，經季節調整月率升幅料由１﹒５％收窄至０﹒１％。

在本港，下周一公布業績的公司有：南戈壁－Ｓ（０１８７８）、中國黃金國際

（０２０９９）、瑋俊生物科技（００６６０）、龍昇集團控股（０６８２９）、世大控股

（０８００３）、百田石油（０８０１１）、宏海控股集團（０８０２０）、亞洲資產

（０８０２５）、駿高控股（０８０３５）、中國生物科技服務（０８０３７）、御德國際控股

（０８０４８）、中國有贊（０８０８３）、賞之味（０８０９６）、升華蘭德（０８１０６）

、威誠國際控股（０８１０７）、大地國際集團（０８１３０）、長安仁恒（０８１３９）、無

縫綠色（０８１５０）、法諾集團（０８１５３）、國藥科技股份（０８１５６）、新華聯合投

資（０８１５９）、醫匯集團（０８１６１）、零跑汽車（０９８６３）等。（ｗａ）

