  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2022 17:29

【地皮截標】地政總署：葵涌荔崗街地皮共接獲９份標書

　　《經濟通通訊社１１日專訊》葵涌荔崗街地皮今日中午１２時截標，地政總署公布，項目共
接獲９份標書。
　　據截標現場所見，至少收７份標書，獨資參與的發展商包括會德豐地產、漢國置業
（００１６０）、中信泰富、嘉華國際（００１７３）、信置（０００８３）及兩家不知名發展
商。
　
＊發展商料出價審慎，傾向發展純住宅項目＊
　
　　漢國置業房地產部董事李振彪表示，該地皮地理位置較優越，樓宇向東景觀不錯，但暫未有
興建兩房、大單位等發展定案，詳細需視乎後市經濟狀況，但暫以發展純住宅項目機會較大。
　　李振彪又稱，出價預算已考慮加息因素，惟在估值下調情況下，出價會較為審慎。至於其後
樓市走勢，他認為明年加息速度減慢，樓市或於未來數月會下調，但相信明年年中將趨平穩或輕
微向上。
　　會德豐地產物業發展高級經理何偉錦認為，該地皮規模合適，出價會反映市況，以及傾向發
展純住宅項目。
　　嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮景觀開揚，適合興建合剛需項目，出價
則計算可接受價錢。
　
＊發展商須負責興建社區設施＊
　
　　該地皮估值約９億至２５﹒０６億元，每方呎樓面地價約介乎４０００元至１萬元，項目位
於葵涌荔崗街的葵涌市地段第５１５號，鄰近房協夾屋浩景臺。地皮作私人住宅用途，最高可建
樓面約２５﹒０６萬方呎，若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓
面將按照賣地條件中的相關特別條件計算，包括將由中標者按照賣地條件所興建的公共交通總站
、展能中心和嚴重弱智人士宿舍的樓面面積。（ｒｈ）

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話11/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》下周派季績兼具「雙11」概念　京東物流跟炒一轉
人氣文章中國故事11/11/2022
《神州經脈》精準防疫落地　中美元首確認會晤　人幣漲幅創匯改大
人氣文章財經熱話11/11/2022
好消息湧至恒指重上萬七　京東飆成半　科技股爆升後點部署？
人氣文章財經熱話11/11/2022
【下周部署】憧憬「習拜會」後中美關係紓緩 航運股可重新部署
人氣文章生財有道11/11/2022
【高息定存】3家銀行定期穩袋5厘或以上　東亞新客戶4.9厘
人氣文章市場動向11/11/2022
第二屆亞洲醫療健康高峰論壇隆重開幕 海通國際助力探索醫療健康產業的前景與商機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金