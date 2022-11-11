【地皮截標】地政總署：葵涌荔崗街地皮共接獲９份標書

《經濟通通訊社１１日專訊》葵涌荔崗街地皮今日中午１２時截標，地政總署公布，項目共

接獲９份標書。

據截標現場所見，至少收７份標書，獨資參與的發展商包括會德豐地產、漢國置業

（００１６０）、中信泰富、嘉華國際（００１７３）、信置（０００８３）及兩家不知名發展

商。



＊發展商料出價審慎，傾向發展純住宅項目＊



漢國置業房地產部董事李振彪表示，該地皮地理位置較優越，樓宇向東景觀不錯，但暫未有

興建兩房、大單位等發展定案，詳細需視乎後市經濟狀況，但暫以發展純住宅項目機會較大。

李振彪又稱，出價預算已考慮加息因素，惟在估值下調情況下，出價會較為審慎。至於其後

樓市走勢，他認為明年加息速度減慢，樓市或於未來數月會下調，但相信明年年中將趨平穩或輕

微向上。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦認為，該地皮規模合適，出價會反映市況，以及傾向發

展純住宅項目。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮景觀開揚，適合興建合剛需項目，出價

則計算可接受價錢。



＊發展商須負責興建社區設施＊



該地皮估值約９億至２５﹒０６億元，每方呎樓面地價約介乎４０００元至１萬元，項目位

於葵涌荔崗街的葵涌市地段第５１５號，鄰近房協夾屋浩景臺。地皮作私人住宅用途，最高可建

樓面約２５﹒０６萬方呎，若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓

面將按照賣地條件中的相關特別條件計算，包括將由中標者按照賣地條件所興建的公共交通總站

、展能中心和嚴重弱智人士宿舍的樓面面積。（ｒｈ）

