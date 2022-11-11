警方：拘４男１女演唱會承辦商職員，涉欺詐及容許物件從高處墮下

《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＩＲＲＯＲ演唱會大型螢幕墮下事故，今日警方以「欺詐」

及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的３男１

女員工及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的１名男

員工，被捕人年齡介乎４０至６３歲。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，調查方向是事件中是否有人需要負刑責，經過３個月調

查，拘捕４男１女，包括負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」、負責舞台工程「協興

隆舞台工程有限公司」的高級職員、業務總監、項目經理、技術統籌及高級技術員，涉欺詐及容

許物件從高處墮下。



＊ＬＥＤ螢幕在事發前已有問題，惟無人跟進＊



鍾雅倫表示，「藝能工程有限公司」對舞台有絕對控制權，該ＬＥＤ螢幕則由「協興隆舞台

工程有限公司」負責安裝，有關升降裝置、機械零件均由國內生產商提供，警方找不到證據顯示

，升降裝置完成安裝後，相關公司有安排工程師檢查，確保升降裝置安全。調查亦發現，事件中

的ＬＥＤ螢幕，在事發當日早上升降已出現問題，但無人跟進。

涉事螢幕由國內生產商提供，鍾雅倫指，警方有透過內地公安對該生產商進行調查，但警方

及律政司認為，演唱會工程承辦商有絕對責任確保裝置合適地安裝應用，故裝置生產地非重點，

承辦商要確保不會有事故發生。



＊「藝能」涉虛報裝置重量，疑是故意＊



鍾雅倫又指，「藝能工程有限公司」涉虛報裝置重量，相差非常大，懷疑是故意而並非「手

民之誤」，誤導康文署，以盡快取得演出許可，他舉例指，涉事螢幕重量９８５２磅，藝能申報

３６００磅，相差２﹒７倍。另一燈光支架，５１４１磅，藝能申報１０８０磅，相差４﹒８倍

；鐳射燈支架７５６磅、申報２００磅，相差３﹒７倍；８組喇叭１２２４０磅、申報１６００

磅，相差７倍多，上述個案只是部分例子。

鍾雅倫表示，事故令２８歲的年輕舞蹈員受傷，警方亦得知傷者現時的情況，他和團隊經過

３個月的努力，希望能為傷者及受事故影響人士討回公道，作出交代。（ｈｙ）

