《小傳日記》中環嘉仁醫療突然執笠，係咪同「微信女」有關？

《小傳日記》花旗國通脹終於回落，噚晚道指勁飆逾１２００點，納指爆升７個幾巴仙！全

球股市齊齊爆，跌得最殘嘅魚缸今日贏開巷，今朝已經高開１０００點，食完飯返嚟上面要放大

煙花，將入境檢疫放寬到「５＋３」，刺激魚缸先收復１７０００大關，繼而升超過１２００點

連５０天線都過埋，升到完全唔見影！

不過證監同廉署查「微信女」單嘢再有料爆，開始再多啲料浮面。噚日就提到拉咗８個人，

據講涉事嘅上市公司就包括皓文控股（０８０１９）同埋國茂控股（０８４２８），兩隻股今朝

都停咗牌，國茂下晝復返牌，但冇成交，另外萬成金屬（０８２９１）公告話，「一間監管機構

」進入公司香港總部同主要營業地點，但係就未能發現公司香港辦事處嘅管理層。

據講今次主要拉咗嘅就包括懷疑「微信女」主腦，有傳就係５３歲嘅股壇玩家葉志輝

（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｙｉｐ），有行家仲繪形繪聲咁描述拉Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｙｉｐ嘅過程，疑

似係調查人員上門前，已經由後門走甩去機場搭私人飛機著草，但最終都被成功攔截。

事有湊巧，上個星期就傳出，金利豐（０１０３１）老闆朱太旗下喺中環，原本叫金利豐中

心，舊年改名做「嘉仁醫療」嘅醫療中心就突然關門大吉。當時孖屐都黑人問號，但到呢兩日就

明白了。有傳疑似被捕嘅Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｙｉｐ同幾年前細價股風暴有關嘅曹貴子同埋朱太都

份屬老友，當中同今次嘉仁執笠有無關係就不得而知。

不過朱太行程疑似無受影響，身為保良局屬校總校監嘅朱太近日仲出席保良局一間幼稚園嘅

校慶開幕禮，似乎完全無受拘捕事件影響，請請！



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