《真知灼見－溫灼培》美元走勢似已見頂

《真知灼見》過去一周，美匯指數急速轉弱，從１１３指數點高位瞬間回落至靠近１０８。

這星期利淡美元的因素實在來得太快太急。率先值得關注是本月初世界黃金協會（ＷＧＣ）公布

的全球第三季黃金供求報告。報告中顯示，於該季中央銀行吸納了３９９﹒３噸黃金，這吸納量

按季按年分別大升１１４％及３４０％。報告中沒有指明是哪國家，或有多少間中央銀行增持了

黃金。但很明顯，是俄烏事件後，美國及其盟國凍結了俄羅斯的外匯儲備，而有關動作嚇怕了不

少國家，使他們擔心一天會遭遇同一情況。事件因而令全球央行增持了黃金儲備。由於在全球儲

備貨幣中，美元佔比最大。當這些國家對外匯儲備作出減持而轉向增持黃金，受損最深的自然是

美元。



＊德國政見與美國分歧＊



另外於過去周末，德國總理朔爾茨訪問了北京。正當美國想拉攏其盟友嘗試在貿易上孤立中

國之際，朔爾茨竟然作出此一舉動，反映德國並不同意美國的做法，並用行動表明其立場。而是

次訪問的成功，隨即為人民幣匯價帶來刺激。而朔爾茨的行動亦開始令市場質疑，在面對俄烏問

題上，德國又會否與美國出現意見分歧？一點必須理解，俄烏事件後，歐洲即時爆發能源危機，

大量重工業撤離德國。德國明顯是俄烏事件中除烏克蘭以外的最大受害者。所以如德國一旦與美

國在烏克蘭問題上分道揚鑣，帶領歐盟不再支持烏克蘭，這樣俄烏局勢或有望很快完結，這對歐

元肯定可視為利好因素。



＊共和黨不支持烏克蘭＊



本周有一件事情發生，是拜登所屬的民主黨，幾可肯定將輸去眾議院的操縱權。而共和黨曾

說過，他們一旦重返國會，將不會給錢烏克蘭，因他們一直在抨擊指，美國給予烏克蘭的援助已

太多。假若美國與歐盟同時不再支持烏克蘭，料俄烏局勢將很快便會平定下來。當然，歐洲可否

即時重用俄羅斯便宜天然氣這仍難料，但只要俄烏事件解決，整個局勢將會由現時對歐洲最差情

況扭轉過來，這樣歐元作出一定反彈也是可以預期。



＊聯儲局加息受債券需求制肘＊



美國１０月年通脹率回落至７﹒７％是否足以使聯儲局盡快停止加息這並非重點所在。事實

上在加息的問題上，聯儲局早已開始遇上難題。由於聯儲局過去加息太急，使外幣受到不少壓力

，令相關中央銀行開始要大舉拋美債，取回資金干預其本身貨幣以穩定匯價。此一舉動使美債息

也大舉抽升嚴重損害了美國經濟。當中拋美債最嚴重國家正是日本。所以討論７﹒７％通脹率是

高是低，是否足以使聯儲局放慢加息步伐實在沒這需要。因為假使聯儲局再大舉加息，屆時全球

央行若相繼拋出美債，一不小心可能會釀成美元及美債的信心危機。

當明白上述的一切，便明白美元過去一周急跌是有其原因。當然，在我們面前仍存在著不少

變數。最重要留意是俄烏局勢是否如上述預期中可很快平息下來，而重中之重是歐洲又能否很快

重新用上俄羅斯的便宜天然氣！這一切將斷定美元是否見頂，及會否轉勢回落。但單憑現在形勢

看，似乎美匯指數要重上１１３指數點已不容易。但話說回來，除非歐洲可重新採用俄羅斯能源

，否則相信美元也難大跌。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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