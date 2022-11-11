《基金債券攻略－凌風》人民幣國債不再吸引？！

《基金債券攻略》我在早前的專欄中指出過，香港債券市場的一個特點是「好Ｂｏｎｄ少，

Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ多」。我指的好Ｂｏｎｄ，就是由政府發行的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）

或針對長者而設的銀色債券（Ｓｉｌｖｅｒ Ｂｏｎｄ）。



至於Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ，緊貼投資市場的讀者必定知道，那就是企業債，尤其是由內地房

地產企業發行的內房債。問題核心是，好Ｂｏｎｄ的發行量太少，不能滿足本地零售投資者的需

要。



反之，風險高的企業債卻大量充斥市場，只要你願意就幾乎肯定買到，就令到本來想追求穩

陣的小投資者，也去搶購這些質素較次的債券，因為這些債券大多都會以高息招徠，這其實是不

太健康和十分危險的。



說到好Ｂｏｎｄ，其實還有另一種，但當我說出來的時候，也許會被人柴台，因為這是人民

幣國債，即是由國家財政部或內地政策性銀行發行的債券。



為甚麼我會被柴台？無他，今年以來，人民幣匯價已經下跌超過一成，正所謂賺息蝕價，人

民幣國債就變得令人望而生畏了。



我當然明白，今時今日人民幣匯價疲弱，如果用港元去換人民幣來買，真的有可能變成賺息

蝕價。但我想指出的是，匯價上落可能是短期情況。如果以債券的年期為３－５年，甚至更長，

幾年後的人民幣匯價又可能轉強，因此，這個投資未必是太差的，甚至有可能是精明的投資呢！



而更重要的是，這些債券的質素遠比內地企業，尤其是民營企業，當中又以房地產企業所發

的債券為高。如果論到違約風險，可說是極低的，其實絕對符合好Ｂｏｎｄ的要求。



而且，人民幣國債的發行，豐富了本地債券市場的供應，因為這些國債有不同年期選擇，包

括３年、５年、１０年、１５年和３０年期，可謂長短兼備，可以滿足不同投資者的需要。現時

港府發行的ｉＢｏｎｄ或銀債，年期都只有３年，完全沒有選擇，實在是不太完善的。



當然，息率方面，會因應當時的市場息口而決定。這一刻，在本地啟動了加息周期後，早前

在港發行的國債，息率可能變得不太吸引，尤其是內地的息口周期跟香港或美國不同，內地是偏

向寬鬆的，即使不是減息，也不會加息。所以，這一刻可能不會太吸引。



另一方面，這些人民幣國債的主要發行對象都是機構投資者。早前幾年，每次財政部來港發

債，都會預留小部分給我們零售投資者認購，反應其實也不錯。但後來卻取消了這部分，只集中

機構投資者，因此，即使小投資者想買也沒有供應。



內地在港發行人民幣國債，也是人民幣國際化的其中一項舉措。現時每年都定期發行大約

２００億元。我希望，有關當局仍然可以為小投資者著想，撥出部分供零售投資者認購。這樣做

，至少可以減少小投資者去認購了Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ的風險呢！《凌風》



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