《積金有道－劉家怡》僱主拖欠強積金，打工仔要留意權益

《積金有道》所有僱主都有責任為員工供強積金，不過２０１９冠狀病毒病對營商環境帶來

挑戰，近月不時聽聞有公司捲入拖糧，甚至拖欠強積金供款的消息。而作為打工仔，萬一僱主沒

有為自己作供款，又應該如何處理呢？



＊僱主拖欠供款影響成員退休預算＊



積金局早前表示，僱主拖欠強積金情況有上升趨勢，局方向拖欠強積金供款的僱主發出付款

通知書的數字連續幾個年度上升，由２０１９╱２０年度每月平均發出超過２﹒１萬張，至今個

年度首５個月，平均每月約２﹒９萬張，大幅上升三成四。拖欠供款會影響成員積累退休儲備，

情況不容忽視。



＊打工仔宜定期檢視強積金帳戶＊



如期供款無疑是僱主責任，但打工仔又是否只能一直處於被動狀態？其實我一向建議僱員採

取主動態度關心強積金權益。第一步，確認僱主有為自己登記參加強積金計劃；然後養成定期檢

視強積金帳戶的習慣，才能知悉僱主有否如期作供款，與此同時，大家亦可一步步學習管理強積

金帳戶。

如不幸發現欠供強積金情況，可先與僱主溝通，瞭解一下情況，亦可向強積金受託人作查詢

；若確認出現拖欠事實，成員可向積金局舉報，局方便會向僱主發出付款通知書，若僱主仍持續

拖欠供款，積金局便會代受影響僱員追討拖欠供款及附加費，按情況採取法律行動。



＊公司清盤或破產也可作追討＊



如果公司已清盤或破產，打工仔才驚覺被拖欠強積金供款，又可怎樣應對？若走至這一步，

積金局便會為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明，如其後收到清盤人分派的款項，局方

會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。



＊當局多管齊下加強成員保障＊



我亦明白，老闆們除了要應付一般業務營運，要兼顧的行政事宜亦不少。為免有機會出現錯

漏，所以我十分鼓勵僱主透過網上處理強積金相關行政工作，減低因郵遞、銀行等服務安排變動

，而影響供款資料或供款的送遞時間，因而因逾期遞交而導致拖欠供款或被徵收附加費。為加強

對計劃成員的保障，積金局採取措施完善供款狀況通報機制，鼓勵受託人在收到及處理僱主供款

後受託人在收到及處理僱主供款後，以電郵通知計劃成員，讓打工仔更容易閱覽有關供款記錄。

縱使營商環境充滿挑戰，本港仍有很多好僱主，今年錄得破紀錄的１９０３間公司和機構獲

得積金局「積金好僱主」嘉許，反映很多僱主都很重視僱員的退休保障。希望本港經濟盡快全面

復甦，僱主和僱員一起開創更好明天！《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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