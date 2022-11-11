《雷鳴天下－雷鼎鳴》中美經濟脫勾會造成甚麼影響？

《雷鳴天下》近年由美國推動的對華經濟脫勾論在西方世界甚囂塵上，這是走回頭路逆全球

經濟一體化的趨向，對全世界的經濟都破壞甚大。中國雖鼓吹人類命運共同體，西方的有識之士

及企業家很多都明白脫勾之害，德國總理朔爾茨訪華後甚至明確反對脫勾，但這些國家的政客要

擺脫美國控制並不容易。究竟經濟脫勾或使全球生產供應鏈斷裂，會帶來怎樣的危害？若全球化

走上回頭路，中美兩國誰的損失會更大？

這些問題不易回答，近日重溫今屆經濟諾貝爾獎得主之一、前美國聯儲局主席伯南克最重要

的１９８３年論文，頗有啟發。伯南克研究的是上世紀３０年代大蕭條為何會發生，而且持續了

這麼久，殺傷力這麼大。他所分析的金融危機與逆全球化的生產脫勾，表面上風馬牛不相及，但

內裏的深層次意義卻大有共通之處。

上世紀３０年代，美國一間頗為健康的中型私營銀行「合眾國銀行」周轉不靈，美儲局不肯

出手拯救，終於倒閉，這又引發了大量銀行擠提及倒閉，美國的ＧＤＰ及就業率都斷崖式下跌，

此段歷史，是美國財經界揮之不去的夢魘。伯南克延續了佛利民開創的研究，在１９８３年發表

了一篇劃時代的論文，發現大蕭條確是因美儲局的失當所引致的銀行倒閉所造成。但為何銀行倒

閉會有如此巨大及持續的破壞？主要原因是銀行在日常正常的業務中，與顧客建立了一定的互信

，而互信又是建基於銀行所掌握到的客戶資訊，銀行知道哪些客戶可信，哪些涉及重大風險，在

決定是否借出資金時有據可依。若銀行倒閉，這些資訊便湮沒了，受影響的客戶跑到別的銀行借

錢，因無信用紀錄可尋，銀行可沒有這麼容易相信他們。借不到錢投資，經濟衰退劇化為蕭條，

客戶的信用要很長的時間才能重建，復甦變得遙遙無期。



＊中斷分工 降低生產力＊



伯南克的研究結果其實是印證了中國傳統的智慧︰覆水難收。有些東西失去了便回不到頭。

銀行倒閉，其所掌握很有價值的資訊便灰飛湮滅了。這與生產鏈脫勾有何相通？

過去４０年全球經濟一體化大步發展，龐然大物的中國融入了世界經濟，使得世界的市場變

得更大，生產分工更為細緻，各國或甚至各公司更能按照自己的比較優勢去生產。現代經濟學的

開山鼻祖亞當史密早已在《原富》指出，分工生產是促進生產效率進步的根本性因素。過去４０

年的全球化分工，更成功地創建了效率極高及十分複雜的生產供應鏈，一環扣一環，哪一環節出

了問題，都足以構成重大影響，半年前上海封城波及世界，便顯出供應鏈一旦斷裂所造成的風險

。

若中國與美西經濟脫勾，會對全球生產力帶來甚麼影響？這有三重作用。第一，從前開始的

全球分工並不是隨意而為，而是按各國的比較優勢而訂定。脫勾後，各國便又都走回自力更生的

舊路，甚麼都造，把資源從有優勢的生產中調配到不擅長的生產中去，這種過程本身便足以造成

生產力下降，令經濟衰退。

第二重作用更嚴重。在原本的分工過程中，沒有優勢的企業早已被迫倒閉，她們的員工失了

業、轉了行或已退出勞動市場，這些人原本的技術可能都已生了銹，沒有用了。工廠中的設備若

未一早賣掉，恐怕也因年代久遠已不能再用了。銷售網絡在業務中斷幾十年後還能再用？不要開

玩笑了。由此可見，全球化之下的分工，不單可推進有繼續生產的行業之生產力，又同時丟棄了

沒有優勢的行業，後者原本擁有的人才、技術、設施、網絡，也是覆水難收，一去不復返了。舉

個例子，香港現在是個金融中心，數十年前卻是個紡織業中心，現在若重操紡織故業，到哪裏找

人？

第三是各國都生產自己所需，不作出口入口，這樣一來，公司面對的市場一定萎縮，沒有了

足夠大的規模，賺不了錢。



＊華產業光譜 全球最寬＊



上述的作用，會造成世界性的生產大衰退或經濟蕭條，各國都會吃虧，但美國的虧比中國更

大。美國本來把資源集中到高端產業，脫勾後卻要重建中低端產業，這不是有較高的科技便做得

到的。舉個例子，要美國復活４０年前已丟棄的鋼鐵廠，能否找到資金及工人？我毫不樂觀。至

於中國，產業光譜全世界最寬，甚麼產業都有基礎。這等於中國雖有大規模的分工，但即使不是

擁有比較優勢的行業，依然沒有滅絕，較易重出江湖，在逆全球化時不致措手不及。這好比伯南

克在應付金融海嘯時，用量化寬鬆政策注資到所有銀行，防止她們倒閉，保住了其元氣及資訊，

美國才能避免大蕭條。

中國還另有一有利之處，脫勾後，她要強化的是高新科技，會大力加大投資，這會帶來持續

的進步，反而美國要投入資源重搞低端工業，不利之至。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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