《鍾之日記》５＋３很興奮，股匯齊瘋狂

《鍾之日記》１１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：漲。祖國股市：升。



今日雙１１，市場迎來多重利好，先是隔晚美國公布１０月ＣＰＩ數據低過市場預期，市場

憧憬聯儲局將減慢加息步伐，甚至明年第三季後有機會減息，美股三大指數急升，帶動夜期跟

ＡＤＲ隔晚爆升。內地中午發布優化疫情防控措施的通知，對防疫措施作出重大調整，為本土病

例近日急增破萬、廣州多區封控的擔憂降溫；下午，中國外交部終於確認國家主席習近平下周一

（１４日）將赴印尼出席Ｇ２０，會晤拜登，「習拜會」終成事，市場寄望中美緊繃的關係帶來

好轉。

多重利好之下，香江魚缸大升逾１２００點。恒指今早裂口高開１０３９點，見１７１２０

，一步達陣上到萬七關，午後升穿今早高位，最多升１２８７點，高見１７６３８，並接近高位

收市。恒指全日升１２４４點或７﹒７％，報１７３２５；國指升８﹒３％，報５８６７；科技

指數收報３４９１，勁升一成。大市成交１８２５﹒８６億元，較上日大增近倍，是１１月４日

以來新高。

藍籌近乎全線造好，騰訊（００７００）全日升１１﹒７％，收２５８﹒４元，成交有

１３３﹒８億元，為交投最多個股。藍籌表現最差是神華（０１０８８），全日無升跌，收

２２﹒８５元。



＊放寬防疫措施，滬指高收１﹒７％＊



內地新冠防疫措施重大調整，國務院宣布，取消入境航班熔斷機制，入境人員在第一入境點

完成隔離後，目的地不得重複隔離。陽性判定標準為核酸檢測Ｃｔ值少於３５。「７天集中隔離

＋３天居家健康監測」的措施調整為「５＋３」；風險區簡化為「高、低」兩類，不再判定密接

的密接。通知又要求加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度，嚴禁隨意封校停課、停工停產、

未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等行為，對造

成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

受消息影響，市場情緒全面高漲，Ａ股、人民幣匯率和商品期貨紛紛大漲。滬綜指高開高走

，午後一度飆近３％，一度站上３１００點，尾市升幅放緩，仍漲１﹒６９％，收報

３０８７﹒２９，按周升０﹒５４％。深成指升２﹒１２％，創業板指漲２﹒０４％。旅遊、民

航、酒店及餐飲板塊快速拉升，房地產板塊掀漲停潮，並帶動家居、建材等產業鏈走高，不過，

醫藥股午後大幅跳水。

外資結束連續四日淨流出，今日通過陸股通流入１４６﹒６６億元人民幣，為９月９日以來

的年內次高。兩市全日成交１２２３１億元人民幣，按日大增４５﹒１％，是６月２９日以來最

多。

在岸離岸人民幣亦雙雙大漲至逾一個月新高。人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今日盤中一度飆

１８２４點高見７﹒０６５０，尾盤升勢保持，收報７﹒１１０６漲１３６８點或１﹒９２％，

創２００５年匯改以來最大單日漲幅。即期匯率收盤價亦創９月３０日以來近２周新高。離岸人

民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４２９點子，報７﹒１０６６。



＊防疫鬆綁給力，攜程等復甦股狂彈＊



防疫措施重大調整消息公布後，攜程（０９９６１）平台上的機票搜索量環比前一日增長超

過一倍。政策發布後１小時，飛豬數據顯示，平台國際機票搜索量環比昨天增長超３倍。截至下

午２時，去哪兒平台國際機票瞬時搜索量達到近一年峰值。去哪兒的實時搜索量環比昨日同期增

長３倍，仍在增長中，這反映出國際旅客的需求依然存在。

旅遊相關股報復式上升，攜程抽高１７﹒３％，報２３４﹒８元，創一個月高；美團

（０３６９０）升１２﹒５％，同程旅行（００７８０）升１１﹒５％，中國中免

（０１８８０）升７﹒２％。

航空股飛漲，東航（００６７０）漲５﹒１％，國航（００７５３）升２﹒４％，南航

（０１０５５）升３﹒４％。餐飲股亦落鑊，九毛九（０９９２２）飆９﹒３％，海底撈

（０６８６２）升５﹒４％，百勝中國（０９９８７）升４﹒６％，呷哺呷哺（００５２０）升

２﹒３％。



＊「第二支箭」支持民營房企發債，旭輝爆升７２％＊



支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地。據外電報道，中債信用增進公司已將包括

龍湖集團（００９６０）、新城控股（滬：６０１１５５）和美的置業（０３９９０）在內的開

發商列為首批受益於該計劃的發行人。另據知情人士透露，美的置業最終額度有望高於上述提及

的數額。

內房、物管股齊揚，碧桂園（０２００７）連升６日，爆升３４﹒９％，為表現最好藍籌；

獲交易商協會受理２００億人幣儲架式註冊發行的龍湖（００９６０）急升２９﹒１％，旭輝

（００８８４）急升７２﹒２％，為最大升幅內房股份。碧服（０６０９８）升２０﹒９％。合

景泰富（０１８１３）飆３４﹒３％；龍光（０３３８０）飆４１﹒５％；綠城中國

（０３９００）升１６﹒９％；美的置業（０３９９０）升１６﹒３％。

值得一提的是，隨著「第二支箭」的進一步落實，「第三支箭－－民營企業股權融資支持工

具」亦值得期待。旭輝控股集團總裁林峰在其朋友圈轉載《民營房企救援的「第二支箭」》並配

文「第三支也箭在弦上」，不過，該條微信已刪除。



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