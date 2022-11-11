《神州縱橫－凌昆》中國創科有優勢

《神州縱橫》最近美國不斷加碼打擊中國高科技特別是芯片產業發展，並積極拉攏盟友對華

技術禁運。無疑技術發展是未來中美競爭重點所在，技術領先將成為最根本的實力基礎及博奕優

勢。



＊資金人才多＊



幸好中共二十大明確指定科技為第一生產力及創科引領發展等戰略取向，對增強科技競爭力

予以高度重視。事實上中國不怕科技競賽，因這方面潛力巨大且正形成優勢。尤為矚目者是四大

優勢，首先是資金優勢。中國外幣及本幣資金充裕甚至過剩已是眾所周知，對創科來說最重要者

是能把資金引向相關項目的渠道，關鍵在於建立或吸引各類風險投資。中國已初步建立相應系統

，國內投資由最初的政府基金擴展到企業及社會基金，還吸引了眾多的國際投資者。例如一直在

矽谷投資的紅杉基金早在北京、深圳及杭州等地下注。今天中國經濟表現欠佳，但風險投資勢頭

仍在，如第三季全亞洲十大風投項目便有八個在中國。中國完全有條件成為世界最大風投中心，

而上海、深圳以至香港等金融中心都可在這方面搶佔機遇。第二大優勢是人才。中國人口眾多，

再加上隨發展水平上升教育培訓增加了供給，而僱用增加了需求，令人才優勢逐漸浮現，人力資

源利用重點也由人口紅利轉向人才紅利。按ＯＥＣＤ標準中國技術人才資源過億，而其利用率日

高，科研人員已逾５００萬人。



＊創科成果初現＊



中國人才供給將源源不斷，專上畢業生年逾千萬，在讀碩士生逾３００萬，博士後人數約

１２萬。全國共有７０００多個博士後站，累計招收了２８萬人，許多人已在科研上作出貢獻。

上述資金及人才優勢已開始收效。科研開支增長迅速，２０２１年升１４﹒２％至２﹒８萬億元

，佔ＧＤＰ達２﹒４４％。開支僅次美國居全球第二，但非基礎性應用研究則已超過美國，故實

際經濟效益更大。現時中國正積極補上基礎研究短板，２０２１年這方面的增長高於平均達

１５﹒６％至１７００億元，故追上美國只是時間問題。科研成果亦已初見碩果，中國的論文及

專利申請數量早已居世界第一，在質素上亦開始追上。有西方分析指２０２０年頂級期刊論文的

中國作者貢獻已緊跟美國之後，被引用排名前１％的論文源自中國的數目已與美國相若。中國整

體創新指數排名急升，１０年間由３４升至１１，緊跟德國而超法、日。ＡＩ的創新指數更僅次

美國而並列第一梯隊，而超級計算中心數目中國已居首位。此外根據聯合國世界智權組織

２０２２報告，中國擁有的頂級科技集群達２１個，追上美國並列第一，頭六大集群中國佔三，

依次為東京－橫濱、廣深港、北京、首爾、矽谷、上海－蘇州。中國有逾百個創科中心，將來必

有更多進入前列。

《資深評論員 凌昆》



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