【聚焦人幣】人幣即期飆１３６８點曾觸７﹒０６，創匯改最大漲幅

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院今午宣布優化疫情防控措施，包括縮短密接隔離天數、

簡化風險區分類、取消入境航班熔斷機制及降低核酸檢測Ｃｔ值標準等。政策引發人民幣匯價大

幅上行，人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今日盤中一度飆１８２４點高見７﹒０６５０，尾盤升勢

保持，收報７﹒１１０６漲１３６８點或１﹒９２％，創２００５年匯改以來最大單日漲幅。即

期匯率收盤價亦創９月３０日以來近２周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４２９點子，報７﹒１０６６。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９０７，較上個交易日升５１５點子，

創１０月３１日以來近兩周新高，上個交易日報７﹒２４２２。



＊瑞穗銀行：人民幣短期反彈目標看７﹒０５＊



市場人士稱，疫情防控是中國國內經濟復甦乏力的關鍵擾動因素，高層優化防控措施，不僅

可以從情緒上助力人民幣擺脫不安情緒，經濟復甦加速也有利於人民幣穩定。美國聯儲局加息節

奏放緩，美指美債收益率承壓，對緩解資金外流也有幫助。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，空頭被擠壓，人民幣也會進一步上漲，人民幣第一目標

看７﹒０５。今日人民幣中間價報７﹒１９０７元，由此今日人民幣匯價的波動上限是

７﹒０４６９。（ｊｔ）

