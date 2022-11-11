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即市新聞

11/11/2022 16:54

【聚焦人幣】人幣即期飆１３６８點曾觸７﹒０６，創匯改最大漲幅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國務院今午宣布優化疫情防控措施，包括縮短密接隔離天數、
簡化風險區分類、取消入境航班熔斷機制及降低核酸檢測Ｃｔ值標準等。政策引發人民幣匯價大
幅上行，人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今日盤中一度飆１８２４點高見７﹒０６５０，尾盤升勢
保持，收報７﹒１１０６漲１３６８點或１﹒９２％，創２００５年匯改以來最大單日漲幅。即
期匯率收盤價亦創９月３０日以來近２周新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４２９點子，報７﹒１０６６。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９０７，較上個交易日升５１５點子，
創１０月３１日以來近兩周新高，上個交易日報７﹒２４２２。
　
＊瑞穗銀行：人民幣短期反彈目標看７﹒０５＊
　
　　市場人士稱，疫情防控是中國國內經濟復甦乏力的關鍵擾動因素，高層優化防控措施，不僅
可以從情緒上助力人民幣擺脫不安情緒，經濟復甦加速也有利於人民幣穩定。美國聯儲局加息節
奏放緩，美指美債收益率承壓，對緩解資金外流也有幫助。
　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，空頭被擠壓，人民幣也會進一步上漲，人民幣第一目標
看７﹒０５。今日人民幣中間價報７﹒１９０７元，由此今日人民幣匯價的波動上限是
７﹒０４６９。（ｊｔ）

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