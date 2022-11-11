《股海恒言－葉澤恒》內地醫療設備行業前景看俏

《股海恒言》內地老年人口增加，對傳統及新進的醫療設備需求持續上升，帶動內地醫療設

備市場持續擴張。另外，內地政府亦積極推動醫療服務技術發展，並提供利好政策，加上內地醫

療設備出口存在價格優勢。因此，內地醫療設備行業前景可看高一線。



＊內地老齡人口增加帶動醫療設備需求＊



據中國國家統計局數據，截至２０２１年年底，內地６０歲或以上的老年人口達２﹒６７億

，而中國國家衛健委則估計，到２０３５年，６０歲或以上老年人口將會升至４億，直接帶動醫

療設備需求。據數據分析統計公司Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計，內地醫療設備市場規模

於２０１９年為２３３６億元（人民幣．下同），並估計在２０２４年增加至４４５８億元，年

均增長率約１４％，醫療設備需求增幅顯著。



＊傳統與新進的醫療設備市場規模持續擴張＊



內地傳統醫療設備包括醫學影像及內窺鏡等，當中以醫學影像所佔的規模最大。據灼識諮詢

估計，內地醫學影像市場規模將由２０２０年的５３７億元，增至２０３０年近１１００億元。

而內窺鏡的市場規模據Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計亦將由２０２０年的２３１億元，升

至２０３０年的６２４億元，年複合增長率約１０％，預料傳統醫療設備在未來十年仍有一定增

長空間。

另外，內地亦積極發展新進醫療設備及技術，當中基因排序及手術機械人擁有最大發展空間

。據市場資料機構Ｍａｒｋｅｔｓ ＆ Ｍａｒｋｅｔｓ估計，內地基因測序市場規模將由

２０１９年的４２億元，升至２０３０年的３０４億元，增幅高達７倍。據Ｆｒｏｓｔ＆

Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計，內地手術機械人市場規模將由２０２０年約４﹒２５億美元，升至

２０２６年３８﹒４億美元，增幅達９倍。預期內地將會積極研究基因與醫療的關係，以及更廣

泛使用手術機器人，以提高手術成效及效率。由此可預料，新進醫療技術市場快速上升，對相關

股份帶來增長動力。



＊內地政府鼓勵採購本土醫療器材＊



內地政府近年持續增加醫療開支預算。中國國家發改委於２０２０年發出《下達２０２０年

衛生領域中央預算投資》，安排逾４５０億元人民幣資金，部分用於興建醫院及購買先進醫療設

備。據一間醫療建築機構表示，訂單規模於２０２０年及２０２１年，分別按年升超過１００％

及６４％。此外，政府亦傾向增加採購國產醫療設備。繼浙江省等地於去年發布進口醫療設備清

單，收緊進口醫療設備種類及數量後，安徽省更由今年６月起，禁止所有公立醫療機構在未經批

准下，採購或進口海外醫療產品，此舉利好國內醫療設備生產商。



＊內地醫療設備出口上升＊



據中國海關總署數據，以醫用內窺鏡出口價值為例，由２００８年約１千萬美元，增加至

２０１９年的１﹒３億美元。由於內地產品的性能與國際知名品牌的差距收窄，而且價格便宜，

有利內地醫療設備出口。



＊總結＊



內地老齡人口增長，醫療設備需求隨之上升，傳統及新進的醫療設備市場規模將會持續擴展

。另外，內地政府增加醫療開支及提倡採購國產醫療設備，亦對相關產業帶來幫助。而且內地醫

療產品技術與海外差距逐步收窄，加上價格優勢，有利內地醫療設備出口。因此，內地醫療設備

行業前景看俏。



＊資料來源： 中國國家統計局、中國國家衛健委、Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ、灼識咨詢

、Ｍａｒｋｅｔｓ ＆ Ｍａｒｋｅｔｓ、中國國家發改委、中國海關總署



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有內地醫療設備相關股份



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