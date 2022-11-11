《股海恒言－葉澤恒》內地醫療設備行業前景看俏

《股海恒言》內地老年人口增加，對傳統及新進的醫療設備需求持續上升，帶動內地醫療設
備市場持續擴張。另外，內地政府亦積極推動醫療服務技術發展，並提供利好政策，加上內地醫
療設備出口存在價格優勢。因此，內地醫療設備行業前景可看高一線。
＊內地老齡人口增加帶動醫療設備需求＊
據中國國家統計局數據，截至２０２１年年底，內地６０歲或以上的老年人口達２﹒６７億
，而中國國家衛健委則估計，到２０３５年，６０歲或以上老年人口將會升至４億，直接帶動醫
療設備需求。據數據分析統計公司Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計，內地醫療設備市場規模
於２０１９年為２３３６億元（人民幣．下同），並估計在２０２４年增加至４４５８億元，年
均增長率約１４％，醫療設備需求增幅顯著。
＊傳統與新進的醫療設備市場規模持續擴張＊
內地傳統醫療設備包括醫學影像及內窺鏡等，當中以醫學影像所佔的規模最大。據灼識諮詢
估計，內地醫學影像市場規模將由２０２０年的５３７億元，增至２０３０年近１１００億元。
而內窺鏡的市場規模據Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計亦將由２０２０年的２３１億元，升
至２０３０年的６２４億元，年複合增長率約１０％，預料傳統醫療設備在未來十年仍有一定增
長空間。
另外，內地亦積極發展新進醫療設備及技術，當中基因排序及手術機械人擁有最大發展空間
。據市場資料機構Ｍａｒｋｅｔｓ ＆ Ｍａｒｋｅｔｓ估計，內地基因測序市場規模將由
２０１９年的４２億元，升至２０３０年的３０４億元，增幅高達７倍。據Ｆｒｏｓｔ＆
Ｓｕｌｌｉｖａｎ估計，內地手術機械人市場規模將由２０２０年約４﹒２５億美元，升至
２０２６年３８﹒４億美元，增幅達９倍。預期內地將會積極研究基因與醫療的關係，以及更廣
泛使用手術機器人，以提高手術成效及效率。由此可預料，新進醫療技術市場快速上升，對相關
股份帶來增長動力。
＊內地政府鼓勵採購本土醫療器材＊
內地政府近年持續增加醫療開支預算。中國國家發改委於２０２０年發出《下達２０２０年
衛生領域中央預算投資》，安排逾４５０億元人民幣資金，部分用於興建醫院及購買先進醫療設
備。據一間醫療建築機構表示，訂單規模於２０２０年及２０２１年，分別按年升超過１００％
及６４％。此外，政府亦傾向增加採購國產醫療設備。繼浙江省等地於去年發布進口醫療設備清
單，收緊進口醫療設備種類及數量後，安徽省更由今年６月起，禁止所有公立醫療機構在未經批
准下，採購或進口海外醫療產品，此舉利好國內醫療設備生產商。
＊內地醫療設備出口上升＊
據中國海關總署數據，以醫用內窺鏡出口價值為例，由２００８年約１千萬美元，增加至
２０１９年的１﹒３億美元。由於內地產品的性能與國際知名品牌的差距收窄，而且價格便宜，
有利內地醫療設備出口。
＊總結＊
內地老齡人口增長，醫療設備需求隨之上升，傳統及新進的醫療設備市場規模將會持續擴展
。另外，內地政府增加醫療開支及提倡採購國產醫療設備，亦對相關產業帶來幫助。而且內地醫
療產品技術與海外差距逐步收窄，加上價格優勢，有利內地醫療設備出口。因此，內地醫療設備
行業前景看俏。
＊資料來源： 中國國家統計局、中國國家衛健委、Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ、灼識咨詢
、Ｍａｒｋｅｔｓ ＆ Ｍａｒｋｅｔｓ、中國國家發改委、中國海關總署
《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有內地醫療設備相關股份
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