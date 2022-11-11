《日入而息》港全年經濟預測料收縮３﹒２％，內地隔離減至５＋３

《今天重點》

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習近平下周一起出訪印尼及泰國，將晤拜登、馬克龍等

國務院取消入境航班熔斷，隔離天數減至「５＋３」；內地將風險區簡化為「高、低」兩類，禁

隨意停課停工

外交部表示二十條措施為精準防控，絕非放鬆、甚至放開

本港上季經濟按年萎縮４﹒５％，政府下調全年預測至－３﹒２％；政府下調基本通脹率預測至

１﹒８％

巴菲特再沽比亞迪（０１２１１）５７８﹒２５萬股，套現１１﹒４億

地政總署表示葵涌荔崗街地皮共接獲９份標書

據報恒大（０３３３３）以７５億元人民幣掛牌轉讓原深圳總部地皮

警方表示拘４男１女演唱會承辦商職員，涉欺詐及容許物件從高處墮下；楊潤雄：ＭＩＲＲＯＲ

演唱會場地租用人違反租用條款，必依法嚴懲

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《即日市況》

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恒指全日高收１２４４點報１７３２５

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《深滬股市》

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放寬檢疫大提振，滬綜指收漲１﹒６９％周升０﹒５％

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《美元匯價》

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歐元兌美元反彈，初步阻力１﹒０２２０

歐元最新報１﹒０２６１╱６５，日圓最新報１３９﹒７４╱７９

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《公司資訊》

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金融壹賬通（０６６３８）續朝收支平衡方向邁進

盧永仁辭任南岸集團（００５７７）非執行董事

涉「唱高散貨」拘捕行動，皓文（０８０１９）國茂（０８４２８）停牌

小鵬汽車成立北京智鵬汽車銷售公司

ＭＳＣＩ將中國中免和周大福等納入新興市場指數

信置（０００８３）已要求跟進「柏瓏Ｉ」修正設計更新方案，工程進度不受影響

平保（０２３１８）羅中恒稱氣候變化融資為金融業帶來可盈利機遇

陽光油砂（０２０１２）首三季淨收入為１﹒２９億加元，按年升逾６０倍

港鐵（０００６６）入稟向康泰追租２３２萬元，並要求清空德福舖位；歡迎政府通過古洞站鐵

路方案，預計２０２７年落成

盛業控股（０６０６９）以７９２０萬元人民幣出售應收帳款

巴菲特再沽比亞迪（０１２１１）５７８﹒２５萬股，套現１１﹒４億

國壽（０２６２８）首十月累計原保險保費收入按年跌０﹒０５％

中信國際電訊（０１８８３）旗下澳門電訊獲發５Ｇ １號牌照，下周一推５Ｇ服務

騰訊（００７００）否認微信將撤回消息時限延長至５分鐘，但將增編輯功能

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《國企紅籌》

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首都機場（００６９４）首１０月旅客吞吐量按年跌６２％

中芯國際（００９８１）美國出口限制對公司生產營運構成不利影響

龍源電力（００９１６）１０月發電量按年升２０﹒５％

富力地產（０２７７７）１０月總銷售收入跌８０﹒８％

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《神州民企》

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據報恒大（０３３３３）以７５億元人民幣掛牌轉讓原深圳總部地皮

神威藥業（０２８７７）首三季未經審閱營業額約２８億元人民幣，按年升近兩成二

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《中國要聞》

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習近平下周一起出訪印尼及泰國，將晤拜登、馬克龍等

人行消保局表示探索構建金融健康整體規劃和政策框架

上海今年前三季度生物醫藥產業規模達同比增４﹒６％

前１０月上海共有１４３個一類創新藥獲批進入臨床

北京１０月進出口３０７６﹒６億元同比增２５﹒２％

上海放寬住房公積金提取條件，提高提取限額

仲量聯行表示車房銷售不佳拖累居民貸款，仍有放緩可能

官媒表示幣策繼續發力有必要有空間，近期或小幅降準

人行１２０億逆回購利率持平，本周收水８００億；德銀中國和法興中國首筆碳減排支持工具落

地；繼續保持貨幣信貸總量合理增長，維護幣值穩定

中證監表示擴大ＲＥＩＴｓ試點，盡快覆蓋新能源等領域

外匯局表示完善與新發展格局相適應的外匯管理體制機制

長三角到２０２５年基本建立統一開放的市場體系

武漢原副市長張光清主動投案，涉嚴重違紀違法受查

內媒表示個人養老金設置Ｙ份額，公開發售時間另行公告

ＭＳＣＩ中國指數新納入思瑞浦等２８隻標的Ａ股

中美領導人將會晤，外交部冀美方同中方相向而行

保利發展獲准註冊５０億元中票及５０億元超短融資券

中投公司表示２０２１年境外投資淨收益率１４﹒２７％

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《寶島快訊》

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台股收升３﹒７３％，重上萬四關

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《內房困局》

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交易商協會受理龍湖集團（００９６０

）２００億元人民幣儲架式註冊發行

官媒表示房地產難續支撐地方財政，財

政體制需重構

據報龍湖、新城和美的等房企首批受益

於第二支箭計劃

海南土地出讓新要求：競買人完成恒大

「保交樓」任務

傳南京四區放開第三套房限購，當局稱

傳聞不實

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《國際要聞》

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布魯塞爾警員遇襲１死１傷，疑為孤狼

刀手恐襲

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《外圍經濟》

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「企業狙擊手」伊坎表示當前仍處熊市

，美國已陷衰退

加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ裁減

６０個職位

加密貨幣拋售，薩爾瓦多的比特幣已貶

值６０％

加拿大央行對「更正常」的加息幅度持

開放態度

墨西哥利率升至破紀錄１０厘，或隨美

國放緩加息步伐

日本央行於黑田東彥卸任後可能需要進

行政策評估

美國通脹增速放緩亞洲貨幣回穩，日圓

疲態已結束？

美國食品價格飆升，感恩節晚餐變得更

昂貴

英倫銀行將向買家開放資產組合中的英

國國債

英國第三季ＧＤＰ按季跌０﹒２％，預

示經濟衰退開始

蘋果公司市值單日飆升１９０９億美元

通脹達到頂峰，股市出現兩位數漲幅

金價及銅價大漲，美國通脹降溫幅度超

過預期

馬斯克表示如果燒錢不停止，推特可能

破產

ＦＴＸ ＵＳ幾天內或暫停交易，員工

試圖變賣資產

白宮及聯儲局高層：控制通脹仍需要更

多時間

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《大國博弈》

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據報美國海關６月來已扣數億美元新疆

進口太陽能組件

美國共和黨連任議員稱將推動法案封殺

ＴｉｋＴｏｋ

外交部回應中國光伏產品積壓，要求美

國停止無理打壓

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《其他消息》

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工聯會李廣宇報名參選立法會選委界補

選

政府刊憲撤銷張震遠勳銜及何秀蘭太平

紳士名銜

李家超稱維護國家安全是重要使命，會

透過外訪說好香港法治故事

林定國稱中央爭取國際調解院總部設在

香港是向港送大禮；林定國不評論梁振

英就黎智英獲准續聘英御用大律師言論

再多３人報名參選，商湯尚海龍戴李家

超競選口罩現身

政府下調基本通脹率預測至１﹒８％

地政總署表示葵涌荔崗街地皮共接獲９

份標書

ＧＵＭ表示１０月強積回報跌３％，人

均蝕６３３０元

積金局表示慎防偽冒該局或積金易平台

公司職員來電

本港上季經濟按年萎縮４﹒５％，政府

下調全年預測至－３﹒２％

稅局呼籲市民提防偽冒欺詐電郵

警方表示拘４男１女演唱會承辦商職員

，涉欺詐及容許物件從高處墮下

深股通額度全日用７５億元，外資流入

創年內次高；滬股通額度全日用９４億

元，外資大幅流入近１４７億元

經絡表示息口升資金成本增，料按證公

司續上調定按息率

匯豐表示第三季信用卡簽賬額按季錄雙

位數增長

古洞站建造工程刊憲，預計明年動工２

０２７年啟用

小紅書推「１１﹒１１買買節」，加快

交易業務發展

按證上調定按息率０﹒２５厘，中原按

揭表示月入要求高於Ｈ按╱Ｐ按

柏瓏Ｉ未依圖則興建需修正，屋宇署：

傳媒查詢前無收報告

澳門電訊獲澳門５Ｇ牌照，本月１４日

推出相關服務

中原ＣＣＬ按周跌０﹒０８％，連跌５

周共３﹒４２％；中原十大屋苑周末預

約睇樓量創１０周新低

本港第三季市民置業負擔指數上升至約

７３％

３家銀行定期穩袋５厘或以上，東亞新

客戶４﹒９厘

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《新冠肺炎》

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本港新增５５９９宗確診，再多１０名

患者離世

內地將風險區簡化為「高、低」兩類，

禁隨意停課停工

北京新增本土病例破百，重點人群１天

１檢

國務院取消入境航班熔斷，隔離天數減

至「５＋３」

廣州昨增２５８３宗本土確診，海珠區

延長防控至周日；即日落實「２０條」

，縮短密接者隔離時間等

放寬防疫新規發布，攜程平台機票搜索

量即按日倍增

時隔逾半年全國新增病例破萬宗，廣東

省三千宗居首

江玉歡稱措施放寬不足，質疑當中經濟

成效

消息指社署放寬院舍同一時段探訪人數

，可辦團體外出

珠海發現一人核酸異常，曾往珠海航展

場館

疾控專家表示優化防疫不是放鬆防控而

是更科學精準

盧寵茂稱規定公營服務一定年期，適用

於所有醫護人員；盧寵茂否認「擠牙膏

」式放寬防疫，稱應保留安心出行

經濟學家調查表示中國明年底才走出疫

情，最快４月重開

花旗表示政治局會議措辭更務實，未來

關注地方政府應對

醫管局表示七成死亡個案關乎新冠，病

徵不重可居家隔離

野村表示內地明年３月前重開概率低，

後疫情時代需求弱

餐飲業冀持黃碼者准入食肆，美容界批

新措施複雜擾民

「被動查核」疫苗通行證，處所可免法

律責任

梁柏賢稱疫苗通已放寬，倡已打針入境

全面用快測代替

交通運輸部表示防止擅自關停交通設施

、過度通行管控

內地放寬入境５＋３，攜程國際航班搜

索量增長２倍

外交部表示二十條措施為精準防控，絕

非放鬆、甚至放開

樂桃航空明年恢復香港至大阪航班，單

程７９０元起

社署下周一起放寬院舍訪客數目及集體

外出活動安排

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（ｚｚ）

