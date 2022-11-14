《日出而作》美股三大指數收市齊升，亞馬遜收升逾４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３７４７﹒８６ 升 ３２﹒４９ ０﹒１０％

標普５００ ３９９２﹒９３ 升 ３６﹒５６ ０﹒９２％

納斯達克 １１３２３﹒３３ 升 ２０９﹒１８ １﹒８８％

倫敦富時１００ ７３１８﹒０４ 跌 －５７﹒３０ －０﹒７８％

法蘭克福ＤＡＸ １４２２４﹒８６ 升 ７８﹒７７ ０﹒５６％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６５９４﹒６２ 升 ３７﹒７９ ０﹒５８％

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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１３９﹒３７７６，歐元兌美元１﹒０３２２



《公司業績》

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海藍（０２２７８）沽江西海藍６５％股權，料收益最多６６４萬人幣

易還財務（０８０７９）中期虧損降至８３７萬元，不派息

中國科技產業（０８１１１）中期盈轉虧７２０萬人幣，不派息

立高（０８４７２）首三季純利升８９％至１５２６萬元，不派息

春能控股（０８４３０）首三季虧損擴至５２０萬坡元，不派息

天泓文創（０８５００）首三季盈轉虧２５２８萬人幣，不派息

國茂控股（０８４２８）中期虧損降至１１７８萬元，不派息

超凡網絡（０８１２１）中期虧損降至４４６萬元，不派息

ＫＷ ＮＥＬＳＯＮ（０８４１１）首三季虧轉盈近６萬元，不派息

嚐高美（０８３７１）中期純利升２５％，派息４﹒８仙

基石金融（０８１１２）首三季虧損擴至２０３２萬元，不派息

齊家控股（０８３９５）中期純利跌８９％至５０萬元，不派息

同景新能源（０８３２６）中期純利升３８％至１１３５萬元，不派息

ＷＭＣＨ（０８２０８）首三季虧損擴至１６６萬坡元，不派息

宏強控股（０８２６２）首季虧損擴大至３８８萬元，不派息

基石科技（０８３９１）首三季虧損擴至６４０７萬元，不派息

恆偉集團（０８２１９）首三季純利升１６％至２６４萬元，不派息

愛世紀（０８５０７）中期純利升８﹒７倍至５０８萬元，不派息

靛藍星（０８３７３）首三季純利升４﹒９倍至６１萬坡元，不派息

英記茶莊（０８２４１）中期虧損收窄至３６６萬元，不派息

新威工程（０８６１６）中期純利跌６９％至２３３萬元，不派息

領智金融（０８１６３）首三季虧損降至１６７４萬元，不派息

時時服務（０８１８１）中期盈轉虧９９０萬元，不派息

德寶集團（０８４３６）首三季純利升７４％至１７９０萬元，不派息

高奧士（０８０４２）首三季純利升６３％至１８５２萬元，不派息

客思控股（０８１７３）中期盈轉虧１７７萬元，不派息

ＩＳＰ（０８４８７）首季虧損擴至１１８萬坡元，不派息

ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）首三季盈轉虧１１８５萬元，不派息

盛良物流（０８２９２）首三季虧損擴至５４４萬令吉，不派息

智城發展控股（０８２６８）中期盈轉虧３７９萬元，不派息

ＣＨＩ ＨＯ（０８４２３）中期純利８３７萬元，派息０﹒２５仙

俊盟國際（０８０６２）中期純利升２３％至１０１４萬元，息１仙

中國再生醫學（０８１５８）首三季純利跌４７％，不派息

中食民安（０８２８３）首三季盈轉虧５０００坡元，不派息

聚利寶（０８５２７）首三季虧損收窄至１５０萬坡元，不派息

凱順控股（０８２０３）首三季虧轉盈４７５萬元，不派息

中國生命集團（０８２９６）首三季盈轉虧４６６萬人幣，不派息

中國來騎哦（０８０３９）中期盈轉虧３３３萬元，不派息

ＷＴ集團（０８４２２）首季虧損擴至１０７萬元，不派息

萬勵達（０８４８２）中期盈轉虧１１１４萬元，不派息

佰悅集團（０８５４５）中期盈轉虧３６２萬元，不派息

萬星控股（０８０９３）首季盈轉虧６９２萬元，不派息

通達（００６９８）近４億元售汽車內飾部件業務７０％料稅前賺３億元

怡康泰工程（０８４４５）中期虧損降至４１８萬元，不派息

萬成環球（０８３０９）中期純利升３８倍至１５７４萬元，不派息

所羅門環球（０８１３３）首三季虧損擴至９２２萬元，不派息

華夏能源控股（０８００９）中期盈轉虧６２２萬元，不派息

縱橫遊控股（０８０６９）中期虧損擴至５４８萬元，不派息

藍港互動（０８２６７）首三季虧損擴至４５２９萬人幣，不派息

國農金融（０８１２０）首三季虧損擴至１５２２萬元，不派息

匯思太平洋（０８１４７）首三季虧損擴至１０５９萬元，不派息

恆泰裕（０８０８１）首三季虧轉盈１１９０萬元，不派息

華泰瑞銀（０８００６）首三季虧損擴至１８６４萬元，不派息

萬成金屬包裝（０８２９１）首三季虧損擴至１５３３萬人幣，不派息

樹熊金融（０８２２６）首三季盈轉虧４５３６萬元，不派息

裕程物流（０８４８９）首三季盈轉虧８８３萬元，不派息

米虫元宇宙（０８６４５）首季虧轉盈９０８萬元，不派息

修身堂（０８２００）中期盈轉虧２７７０萬元，不派息

非凡中國（０８０３２）首三季純利跌７１％至１０億元，不派息

朗華國際（０８０２６）中期虧損擴至２２５０萬元，不派息

長城匯理（０８３１５）中期虧損降至４８１萬元，不派息

奧栢中國（０８１４８）首三季虧損降至８０萬元，不派息

智紡國際（０８５２１）首三季虧轉盈２４５萬元，不派息

比優（０８０５３）中期純利升１３％至９６４３萬人幣，不派息

Ｂ＆Ｄ（０１７８０）中期純利８８２萬元跌１１％，不派息

新秀麗（０１９１０）第三季虧轉賺５８２０萬美元，銷售額升４２％

北京能源（００６８６）售３電站予附屬料賺１００萬人幣

佳明集團（０１２７１）中期盈利１４億元新高升１９倍，派息６仙

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《公司資訊》

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和醫（０００１３）胃癌聯合療法ＩＩＩ期臨床試驗達其中一個主要終點

諾誠健華（０９９６９）第三季蝕３﹒９億人幣，首三季蝕逾８億人幣

康健國際（０３８８６）委曾華德及蕭恕明任執董，上周五起生效

固生堂（０２２７３）擬設１０億人幣中醫藥產業投資基金，訂框架

優矩控股（０１９４８）首三季總帳單額１０８億人幣，同比升２６％

中國華星（００４８５）遭兩債券持有人申索逾６９０萬元

華潤置地（０１１０９）１０月銷售額２７５億人幣，升３７％

先瑞達醫療（０６６６９）外周支撐導管獲美國批註冊證書

和鉑醫藥（０２１４２）委徐偉豪任首席財務官及首席商務官

金陽新能源（０１１２１）１億人幣合營生產太陽能電池持５１％股權

知行集團（０１５３９）安排計劃獲批，或解決核數師不發表意見

三盛控股（０２１８３）票據到期，本金連息７８７３萬美元尚未償還

中國金融投資管理（００６０５）申請覆核撤銷上市地位決定

中國富強金融（００２９０）罷免柳志偉及孫青董事決議案未獲通過

江山控股（００２９５）２億人幣設有限合夥，投資能源行業

博華太平洋（０１０７６）協商和解，料明年首季塞班娛樂場恢復營運

南戈壁（０１８７８）換股債利息８１７萬美元及管理費獲延一年付

阜博集團（０３７３８）第三季總收入同比升１﹒３倍

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《國企紅籌》

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遠洋服務（０６６７７）７７３６萬人幣購２物業自用

東風集團（００４８９）控股股東４７１９萬元增持Ｈ股

中國金茂（００８１７）非執董劉鵬鵬辭任，陳川接任

復宏漢霖（０２６９６）獲批實體瘤聯合療法臨床試驗

新華人壽（０１３３６）首１０個月保費收入升１％

遠洋集團（０３３７７）轉委立信德豪任新核數師

廣南（０１２０３）５２８０萬元購柴灣廠房設食品加工

晨鳴紙業（０１８１２）批覆到期失效Ｂ股轉Ｈ股未完成

中興通訊（００７６３）執行副總裁謝峻石母親短線交易

山東國信（０１６９７）料潛在售債權作價２７億人幣

上海復旦（０１３８５）股東上海政本逾２％股權被凍結

復星醫藥（０２１９６）近２億美元沽ＢｉｏＮＴｅｃｈ

南大蘇富特（０８０４５）首三季虧損擴至１８８４萬人幣，不派息

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《神州民企》

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百融雲創（０６６０８）九個月收入１４﹒８７億人幣升２４﹒６％

中梁控股（０２７７２）停付兩票據利息２００１萬美元

中國升海（０１６７６）財政年度結算日更改為６月３０日

新力控股（０２１０３）１０月銷售額逾４億人幣，同比跌４９％

帝王實業（０１９５０）配售年息８％債券，籌最多２﹒５億元

三愛健康集團（０１８８９）核數師中匯安達辭任，中審眾環接任

火岩控股（０１９０９）核數師立信德豪辭任，國富浩華接任

萬咖壹聯（０１７６２）移動廣告服務獲注資１﹒７億元，沒有盈虧

環球新材（０６６１６）料珠光顏料全球排名略升，控股股東或增持

紫元元（０８２２３）首三季純利升１﹒３倍，不派息

寶申（０８１５１）首三季虧損擴至５７４萬人幣不派息

民富（０８５１１）中期虧損擴至１０７９萬元，不派息

匯聯（０８０３０）首三季虧損降至６３２萬人幣不派息

中國金典（０８２８１）首三季純利跌４６％，不派息

裕興（０８００５）首三季虧損擴至１﹒３億元，不派息

中國宏光（０８６４６）首三季純利升２６％，不派息

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《中國要聞》

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蔡奇不再兼任北京市委書記，原福建省委書記尹力接任

銀保監擬大修銀行業監督管理法，提高對股東違法打擊

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《內房困局》

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據報人行銀保監要求多方面撐地產業，調整還款安排等

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《匯市走勢》

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聯儲局鷹派立場料軟化，美元走軟，日圓升至３月高位

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《國際要聞》

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民主黨保住參議院

，佩洛西表示紅潮

慘變毛毛雨

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《大國博弈》

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白宮表示中美元首

下午五時半會晤，

拜登稱會面弄清紅

線

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《虛幣世界》

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加密貨幣普遍回吐

，趙長鵬旗下公司

相關幣攀升

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《雙１１》

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阿里錄與去年持平

ＧＭＶ，市場料全

網電商成交增１３

％

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《新股上市》

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凌雄科技（０２４３６）今起招股，入場費約２６４８元

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