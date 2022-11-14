《牛熊志選－陳其志》資金部署阿里（０９９８８）好倉

《牛熊志選》美國上周四（１０日）公布，１０月未調整消費者物價指數按年升幅放緩至

７﹒７％，較市場預期的７﹒９％低。美國國債孳息亦受通脹低於預期影響，兩年及十年期債券

孳息率均創超過１３年最大單日跌幅，分別跌３０﹒４及３１﹒３點子。美股上周四急彈，港股

上周五（１１日）亦跟隨外圍，恒指開市則突破１７１００點水平，高開１０３９點，及後升幅

略收窄，上午在１６８００至１７０００點附近上落。恒指牛熊證資金流方面，上周四見資金繼

續買入恒指牛證，錄得約２２６０萬元資金淨買入；同日見資金繼續賣出恒指熊證，錄得約

４６２０萬元資金淨賣出。街貨分布方面，收回價１５４００至１５５９９點是上周四新增最多

的恒指牛證區域，新增相當約１９６張期指合約；收回價１５６００至１５７９９點是同日的恒

指牛證重貨區，累積相當約１６６２張期指合約。上周四見資金繼續集中留意近收回價恒指熊證

，但在上周五恒指高開過千點時已被強制收回。收回價１８５００至１８６９９是上周四新增最

多的恒指熊證區域，但僅新增相當約１２張期指合約；收回價１７１００至１７２９９點是同日

的恒指熊證重貨區，累積相當約６６５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權引伸波幅方面普遍下跌，以３個月貼價場外期權為例，

恒指的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒２％；國指的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

３５﹒２％；個股板塊方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２９﹒８％

；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒３個波幅點至３９﹒８％；騰訊（００７００）的

引伸波幅下降２﹒８個波幅點至４８﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波幅下降０﹒４個波

幅點至３１﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至３４﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２５﹒８％；小米（０１８１０）的引伸波幅

下降２﹒４個波幅點至４８﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

４６﹒１％；美團（０３６９０）的引伸波幅下降２﹒８個波幅點至６７﹒９％；阿里

（０９９８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至６３﹒５％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，阿里的相關認購證及牛證合共錄得約４９１６﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認購證為

行使價約７０元至８８元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至５﹒９倍；另外，比亞迪

（０１２１１）相關認購證及牛證期內錄得約１１４０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

２３０元至２４３元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至６﹒７倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約１１５７萬元資金淨流入部

署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約

２﹒９倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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